14:22 29 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.28
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Врачи. Архивное фото

Свежие данные Минздрава: сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1458)
302 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30754401/svezhie-dannye-minzdrav-skolko-patsientov-nakhodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждены 16 тысяч 250 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 209 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Osmatesco
Врач-инфекционист: граждане Молдовы не понимают всей опасности коронавируса

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 56 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 479 человек, 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 125 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 403 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 606, медсестры - 962, фельдшеры - 123, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 684.

За сутки выздоровели еще 148 человек, а всего выписаны 9 тысяч 229.

Минздрав сообщил о еще 3 летальных исходах. Во всех случаях у пациентов были сопутствующие заболевания.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 533 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1458)

По теме

Уточнены правила уличной торговли в Кишиневе в период борьбы с COVID-19
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
река Днестр
Как в Молдове борются с наводнениями - фото
Угроза наводнений: Днестр вышел из берегов
Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться