Свежие данные Минздрава: сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждены 16 тысяч 250 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 209 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 56 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 479 человек, 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 125 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 403 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 606, медсестры - 962, фельдшеры - 123, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 684.

За сутки выздоровели еще 148 человек, а всего выписаны 9 тысяч 229.

Минздрав сообщил о еще 3 летальных исходах. Во всех случаях у пациентов были сопутствующие заболевания.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 533 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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