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Тем, кто хочет получить скидку по уплате налогов, следует поторопиться

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30754469/tem-kto-khochet-poluchit-skidku-po-nalogu-na-nedvizhimost-stoit-potoropitsya.html

У жителей Молдовы осталось два дня, чтобы воспользоваться 15-процентной скидкой на уплату налога на недвижимость и земельного налога.

КИШИНЕВ, 29 июня. - Спутник. Государственная налоговая служба напомнила жителям Молдовы, что 30 июня истекает крайний срок, в течение которого налогоплательщики могут воспользоваться 15-процентной скидкой на уплату налога на недвижимость и земельного налога.

Оплата может быть быстро произведена онлайн через государственный сервис электронных платежей Mpay.

Работа за ноутбуком.
© Sputnik / Владимир Песня
Кишинев без очередей — скоро ли примэрия перейдет на "цифру"

Для зданий, которые не были оценены кадастровыми органами в целях налогообложения, принадлежат, управляются или используются юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, 15% скидка не применяется.

Те, кто не успеет заплатить налоги в течение этих двух дней, могут сделать это до 15 октября, однако скидка применяться к платежу уже не будет.

Сумма налога на недвижимость рассчитывается ежегодно местными службами сбора налогов при примэриях (мэриях). В то же время некоторые категории налогоплательщиков могут воспользоваться освобождением от уплаты налога на недвижимость. Это пенсионеры, люди с тяжелыми формами инвалидности и люди с ограниченными возможностями с детства.

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Теги:
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