Поступление в первый класс в Кишиневе: сколько детей записано в школы

В столичных образовательных учреждениях продолжается набор в первый класс: поставлена цель укомплектовать места, оставшиеся после первого этапа зачисления.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. К концу первого этапа в первый класс общественных образовательных учреждений Кишинева записаны 5 тысяч 558 детей. Об этом сообщила вице-примар столицы Анжела Кутасевич на заседании муниципальных служб в понедельник.

По ее словам, в обычные классы – 4 тысячи 415 детей, в классы с художественным уклоном – 591, в классы спортивного профиля – 60, в билингвальные – 117, а в классы с альтернативным обучением – 357.

Набор в первые классы проходит на основе онлайн платформы e-scoala

C 22 июня начался второй этап зачисления детей в первый класс столичных образовательных учреждений. Он продлится до 28 августа. Его цель - укомплектовать оставшиеся после первого этапа места.

Как отметила Кутасевич, продолжается ремонт в муниципальных учебных заведениях.

"С 18 по 25 июня проведены курсы для сотрудников дошкольных образовательных учреждений с точки зрения подготовки возобновления работы детсадов. В этот период проводилось обучение для медработников, поваров, помощников воспитателей", - сказала вице-примар.

Она отметила, что на первом этапе курсов организованы восемь онлайн-сессий, в которых приняли участие 148 человек.

"Цель этого обучения – подготовка медработников, поваров, помощников воспитателей к требованиям, согласно их обязанностям, и к соблюдению санитарно-гигиенических норм в постэпидемический период в дошкольных образовательных учреждениях", - отметила Кутасевич.

В частности, модули курсов включают обучение поведению дошкольников правилам, введение мер по минимизации распространения инфекции и профилактике в постпандемический период, полномочия медперсонала в детсадах, первая медпомощь детям и другое.

"На втором этапе, то есть на этой неделе, пройдет подготовка на уровне секторов, а затем на уровне каждого дошкольного образовательного учреждения", - рассказала Кутасевич.

Ранее вице-примар заявляла, что решение о возобновлении работы детских садов будет принимать Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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