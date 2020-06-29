Как можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

В Посольстве Российской Федерации в Молдове рассказали о том, где и как можно проголосовать российским соотечественникам, живущим в нашей стране.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Посольством Российской Федерации в Республике Молдова образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Приглашаем вас принять участие в голосовании, которое состоится 1 июля 2020 года с 08.00 до 20.00 на участках, расположенных в Кишиневе и Тирасполе", - отметили в посольстве.

Участки для голосования

Участок № 8204 будет расположен в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)23-49-42 (до 1 июля), +373(22)22-62-42 (1 июля).

Участок № 8206 разместится на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353385537 (до 1 июля), +71037353397124 (1 июля).

© Sputnik / Moldova Как и где в Молдове проголосовать по поправкам в Конституцию России

В посольстве также рекомендуют ознакомиться с текстами Конституции Российской Федерации и Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

Документы, которые необходимо иметь при себе, и что нужно знать?

Для получения бюллетеня голосования в день обращения гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

На территории участков будут предприняты все меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного для здоровья всех участников процесса голосования.

"В этой связи просим использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. Ношение маски и перчаток в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно", - подчеркнули в посольстве.

Дополнительную информацию по вопросам участия в голосовании каждый может получить на сайтах ЦИК России и конституция2020.рф в разделе "Общероссийское голосование 1 июля 2020", а также по указанным выше телефонам.

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