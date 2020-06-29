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Игорь Додон

Додон о ситуации с COVID-19 в Молдове: что ждет жителей страны после 15 июля

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1458)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30757110/dodon-o-situatsii-covid-19-moldova-chto-zhdet-zhiteley-strany-posle-15-iulie.html

Глава государства рассказал, что зарегистрирован спад подтвержденных случаев инфицирования - за неделю на 17%, и если ситуация не ухудшится, то власти могут пойти на отмену некоторых ограничений.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что после 15 июля могут быть сняты некоторые ограничения. Об этом он заявил на брифинге в понедельник после еженедельного заседания с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

В тренажерном зале.
© Sputnik / Ruslan Krivobok
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"Вернулся из заграничной поездки. Так как решение госорганов предполагает, что граждане, находившиеся за рубежом по рабочим целям, не обязаны находиться на 14-дневном карантине, я принял решение самоизолироваться на 72 часа. Вчера сдал тест – результат отрицательный. Думаю, этого достаточно для того, чтобы вернуться к привычному режиму работы", - сказал Додон.

По его словам, в республике наблюдается благоприятная динамика в ситуации с коронавирусом нового типа. Зарегистрирован спад подтвержденных случаев инфицирования - за неделю на 17%.

"Если до 15 июля ситуация в стране не ухудшится с точки зрения COVD-19, то премьер предложит коллегам, которые отвечают за сектора здравоохранения, чтобы снять после 15 июля обязательный карантин для тех, кто въезжает в Молдову. Речь о гражданах, которые возвращаются домой", - отметил Додон.

Президент подчеркнул, что обсуждалась и возможность возобновления работы детсадов.

Школа
© Sputnik / Alexander Kryazhev
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"После 15 июля, если ситуация будет благоприятной, то, начиная в первую очередь с сельских населенных пунктов, скорее всего, будет принято решение о возобновлении работы детсадов, конечно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте. Отмечу, что окончательное решение по этому вопросу принимают профильные специалисты", - добавил глава государства. 

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1458)

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