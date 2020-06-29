Додон о ситуации с COVID-19 в Молдове: что ждет жителей страны после 15 июля

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что после 15 июля могут быть сняты некоторые ограничения. Об этом он заявил на брифинге в понедельник после еженедельного заседания с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.
По его словам, в республике наблюдается благоприятная динамика в ситуации с коронавирусом нового типа. Зарегистрирован спад подтвержденных случаев инфицирования - за неделю на 17%.
"Если до 15 июля ситуация в стране не ухудшится с точки зрения COVD-19, то премьер предложит коллегам, которые отвечают за сектора здравоохранения, чтобы снять после 15 июля обязательный карантин для тех, кто въезжает в Молдову. Речь о гражданах, которые возвращаются домой", - отметил Додон.
Президент подчеркнул, что обсуждалась и возможность возобновления работы детсадов.
Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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