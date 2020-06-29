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Река Днестр

Ситуация с реками Днестр и Прут: в каких регионах сохраняются риски

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (60)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30757846/situatsiya-s-rekami-dnestr-i-prut-v-kakikh-regionakh-sokhranyayutsya-riski.html

По мнению президента республики, нынешняя гидрологическая ситуация продемонстрировала, что, к сожалению, за 12 лет с момента последнего наводнения в Молдове не было сделано серьезных инвестиций в восстановление защитных дамб.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что гидрологическая ситуация в стране стабилизировалась, однако риск сохраняется на Днестре в Штефан-Водэ, а на Пруте – в районе Кагула. Об этом глава государства заявил на брифинге в понедельник после еженедельного заседания с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Известно, что в результате обильных дождей, которые прошли на севере республики и в соседних странах, в первую очередь, на Украине, был риск наводнений на реках Днестр и Прут. На данном этапе ситуация стабилизировалась", - отметил Додон.

По словам президента, на Днестре в Атаках за 24 часа уровень воды не повысился и сохраняется в пределах 4,5 метра, на Пруте в Липканах – 6,1 метра (минус 10 сантиметров за ночь), в Костештах – 93,25 метра (минус 11 сантиметров).

Здесь прошла стихия.
© Sputnik / Osmatesco
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"Сохраняется ситуация риска на Днестре в Штефан-Водэ, а на Пруте – в районе Кагул. В сравнении с наводнением 12-летней давности ситуация лучше. Нет разрушенных домов. Проводится оценка площадей, которые оказались затоплены. На данном этапе у нас на Пруте 642 гектара, а на Днестре – 84 гектара земельных участков, которые оказались подтоплены", - сказал Додон.

Как подчеркнул президент, нынешняя ситуация продемонстрировала, что, к сожалению, за 12 лет с момента последнего наводнения не было сделано серьезных инвестиций в восстановление защитных дамб.

"Поэтому с господином премьером обсудили этот вопрос, принято решение и даны указания, чтобы в срочном порядке произвести оценку и предусмотреть деньги в бюджете для восстановления защитных дамб", - заключил Додон.

В стране остаются в силе "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (60)

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