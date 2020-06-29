Чебан: детсады в Кишиневе откроются после решения на центральном уровне

Генпримар столицы заявил, что дошкольные учреждения подготовлены к возобновлению работы и будут открыты, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Примэрия Кишинева предприняла все необходимое для технической готовности детских садов к возобновлению работы после того, как соответствующее решение будет принято "на центральном уровне". Об этом заявил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

По сообщению градоначальника, для 126 столичных дошкольных учреждений, в которых обучаются более 32 тысяч 300 детей, были приобретены оборудование и материалы на сумму 4 миллиона 442 тысячи леев.

Централизованно были закуплены дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, инфракрасные термометры, антибактериальные лампы, инвентарь, сушилки для рук, защитные маски для работников в блоках питания и медицинских пунктах, защитные экраны.

"Все указанное снаряжение необходимо для обеспечения деятельности дошкольных учреждений на первом этапе в условиях эпидемии COVID-19", — заявил Чебан.

Решение о возобновлении работы детских садов находится в компетенции Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, уточнил генпримар.

Чебан напомнил, что зачисление детей в детский сад через интернет продолжается на портале egradinita.md.

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