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Урожай картофеля, архивное фото.

Опасная картошка - сотрудники ANSA пресекли ввоз в Молдову партии корнеплода

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30759368/opasnaya-kartoshka-sotrudniki-ansa-presekli-vvoz-v-moldovu-partii-korneploda.html

Картофель, собранный в прошлом сезоне, может быть опасным для здоровья, именно такую партию корнеплода пытались ввезти в Молдову из-за рубежа, однако попытку сбыта пресекли сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) пресекли попытку ввоза из Румынии партии "опасного" картофеля, собранного в прошлом сельскохозяйственном сезоне. В плодах нашли червей. Общий вес неликвидного корнеплода, который намеревались реализовать на рынках страны, составил 21 тонну. 

Частично проросший картофель намеревались продать в Кишиневе. В результате проведенного фитосанитарного анализа сотрудники ANSA вернули соседней стране партию брака.

После длительного хранения, обычно ближе к весне, некоторые клубни приобретают зеленую окраску. Происходит это, как правило, на свету, причем большой разницы между естественным освещением и искусственным при этом нет.

В картофеле начинает образовываться соланин – очень опасный яд, который и окрашивает клубни в зелёный цвет.

Благодаря инсектицидным свойствам, соланин защищает картофель от вредителей и по этой же причине становится настоящим ядом и для человека, и для животных. А значит, от такого картофеля — один вред и никакой пользы.

Возможно, кто-то скажет, что ел зеленую картошку и неоднократно, и ничего – жив, здоров. Да, не каждая доза смертельна, но специалисты предупреждают, что содержание в клубнях соланина более 200 мг на 100 граммов продукта – опасно для жизни. Как при чистке картофеля определить эти самые миллиграммы никто не рассказывает, поэтому лучше не рисковать.

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Теги:
пресечение, ввоз, Молдова, картофель


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