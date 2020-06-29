Без пестроты и хаоса: в Кишиневе по-новому будут размещать рекламу

В молдавской столице намерены упорядочить процедуру размещения наружной рекламы так, чтобы и облик города не страдал, и экономические агенты не остались в накладе.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. В новом регламенте о размещении уличной рекламы в Кишиневе будет раздел, посвященный регулированию оформления фасадов зданий. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Кодекс оформления фасада будет предусматривать строгие и конкретные правила внешнего вида фасадов зданий и размещения на них рекламы, а также порядок утверждения этого вида рекламы.

Перед утверждением новый регламент пройдет обсуждение в обществе. После принятия документа экономические агенты при размещении рекламы на фасадах зданий должны придерживаться старого регламента.

После утверждения нового регламента экономических агентов, не соблюдающие его положения, будут штрафовать.

Что касается уличной рекламы, предлагается, чтобы рекламные щиты располагались на удаленном расстоянии от перекрестков, не менее 50 метров. Также власти столицы намереваются ограничить рекламу вблизи пешеходных переходов. Все панно можно будет размещать в 30 и более метрах от "зебр".

Также нельзя будет устанавливать рекламные щиты на расстоянии менее 6 метров от проезжей части. Что касается мостов, эстакад и виадуков, панно должны будут размещать на удалении в 100 и более метров от них.

Размер текста в наружных рекламных сообщениях в длину и ширину не должен превышать площади в 1 квадратный метр для одной буквы.

Ранее генпримар представил детали разработанного регламента, который предусматривает разделение Кишинева на несколько зон, в каждой из которых будут действовать свои правила.

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