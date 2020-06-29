Apă Canal Chișinău: риска перебоев с водоснабжением в Кишиневе нет

Наводнения не приведут к перебоям в обеспечении столицы водой, все необходимые меры предосторожности предприняты, сообщает поставщик.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Риска перебоев с водоснабжением в Кишиневе нет, и наводнения не приведут к приостановке поставок воды в муниципий, заявил временно исполняющий обязанности генерального директора Apă Canal Chișinău Анатолие Ликий на оперативном заседании в примэрии столицы.

"Кишинев не останется без питьевой воды, угроза затопления миновала. Сегодня утром уровень Днестра составляет 16,2 метра, в пятницу он был выше 17 метров. Уровень воды снижается. Все системы работают нормально. Ситуация находится под контролем, ведется постоянный мониторинг", - сообщил Ликий.

В связи с подъемом уровня воды на Днестре были предприняты необходимые меры, которые гарантируют бесперебойное водоснабжение Кишинева, отметил глава предприятия. Кроме того, Днестровская водозаборная станция уже не находится в зоне возможного затопления.

Глава предприятия уточнил, что к вводу в эксплуатацию были подготовлены три запасных насоса и электрогенераторы на случай обострения обстановки в зоне, подверженной затоплению. Водяные насосы, которые обеспечивают Кишинев, находятся на 21 метр ниже уровня Днестра.

Максимальный уровень воды в реке Днестр наблюдался летом 2008 года и составлял тогда около 19 метров. В результате наводнений 2008 года в стране были эвакуированы тысячи людей и затоплены сотни домов. Несмотря на это, в столице была обеспечена бесперебойная подача питьевой воды, хотя насосная станция Вадул луй Водэ была переведена в состояние готовности на случай отказа основных систем.

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