14:23 29 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.28
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Вода в кране

Apă Canal Chișinău: риска перебоев с водоснабжением в Кишиневе нет

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30760086/riska-dlya-vodosnabzheniya-kishineva-net-zayavil-ape-kanal.html

Наводнения не приведут к перебоям в обеспечении столицы водой, все необходимые меры предосторожности предприняты, сообщает поставщик.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Риска перебоев с водоснабжением в Кишиневе нет, и наводнения не приведут к приостановке поставок воды в муниципий, заявил временно исполняющий обязанности генерального директора Apă Canal Chișinău Анатолие Ликий на оперативном заседании в примэрии столицы.

"Кишинев не останется без питьевой воды, угроза затопления миновала. Сегодня утром уровень Днестра составляет 16,2 метра, в пятницу он был выше 17 метров. Уровень воды снижается. Все системы работают нормально. Ситуация находится под контролем, ведется постоянный мониторинг", - сообщил Ликий.

Река Днестр
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Наводнение в Молдове: премьер побывал в районах, которым угрожает затопление
В связи с подъемом уровня воды на Днестре были предприняты необходимые меры, которые гарантируют бесперебойное водоснабжение Кишинева, отметил глава предприятия. Кроме того, Днестровская водозаборная станция уже не находится в зоне возможного затопления.

Глава предприятия уточнил, что к вводу в эксплуатацию были подготовлены три запасных насоса и электрогенераторы на случай обострения обстановки в зоне, подверженной затоплению. Водяные насосы, которые обеспечивают Кишинев, находятся на 21 метр ниже уровня Днестра.

Максимальный уровень воды в реке Днестр наблюдался летом 2008 года и составлял тогда около 19 метров. В результате наводнений 2008 года в стране были эвакуированы тысячи людей и затоплены сотни домов. Несмотря на это, в столице была обеспечена бесперебойная подача питьевой воды, хотя насосная станция Вадул луй Водэ была переведена в состояние готовности на случай отказа основных систем.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины
Ситуация с реками Днестр и Прут: в каких регионах сохраняются риски
Теги:
наводнение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
река Днестр
Как в Молдове борются с наводнениями - фото
Угроза наводнений: Днестр вышел из берегов
Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться