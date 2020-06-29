Удар для аграриев - из-за погодных условий будет неурожай этой ягоды

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. В конце минувшей недели в розничной торговле появилась первая партия ежевики. Эта ягода из-за небольших объемов производства реализуется только на внутреннем рынке страны.
В нынешнем году, по причине весенних заморозков и многомесячной гидрологической засухи, урожай ежевики ниже примерно в полтора раза. Этим объясняется и сравнительно высокая цена за килограмм этой ягоды.© Sputnik / Максим Богодвид
В сезоне 2020 года ежевика ранних сортов на розничном рынке в республике стоит порядка 65-70 леев за килограмм.
Тем не менее, ягода пользуется спросом на сельскохозяйственных рынках страны.
Ежевика содержит полный комплекс питательных и лекарственных веществ, среди которых сахароза, глюкоза, фруктоза (до 5%), лимонная, винная, яблочная, салициловая и другие органические кислоты, витамины группы В, С, Е, К, Р, РР, провитамин А, минеральные вещества (соли калия, меди и марганца), дубильные и ароматические соединения, пектиновые вещества, клетчатка и другие макро- и микроэлементы.
Также в плодах ежевики присутствуют такие минеральные вещества как натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, никель, марганец, молибден, хром, барий, ванадий, кобальт, стронций, титан.© Sputnik / Николай Хижняк
Листья ежевики богаты дубильными веществами (до 20 %), (главным образом, лейкоантоцианиды и флавонолы), витамином С (аскорбиновая кислота), аминокислотами и минеральными веществам.
Семена ежевики содержат 12 % жирного масла. В народной медицине свежие ягоды ежевики используют для укрепления организма и насыщения его витаминами. При атеросклерозе полезно употреблять в пищу ягоды ежевики в любом виде.
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