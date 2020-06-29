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Центральный рынок, архивное фото.

Удар для аграриев - из-за погодных условий будет неурожай этой ягоды

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30760863/udar-dlya-agrariev-iz-za-pogodnykh-usloviy-budet-neurozhay-etoy-yagody.html

В розничной торговле Молдовы появляется ежевика, однако в нынешнем году за килограмм этой ягоды жителям республики придется заплатить на 30 процентов больше, чем в прошлом сезоне.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. В конце минувшей недели в розничной торговле  появилась первая партия ежевики. Эта ягода из-за небольших объемов производства реализуется только на внутреннем рынке страны.

В нынешнем году, по причине весенних заморозков и многомесячной гидрологической засухи, урожай ежевики ниже примерно в полтора раза. Этим объясняется и сравнительно высокая цена за килограмм этой ягоды.
Малина.
© Sputnik / Максим Богодвид
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В сезоне 2020 года ежевика ранних сортов на розничном рынке в республике стоит порядка 65-70 леев за килограмм. 

Тем не менее, ягода пользуется спросом на сельскохозяйственных рынках страны. 

Ежевика содержит полный комплекс питательных и лекарственных веществ, среди которых сахароза, глюкоза, фруктоза (до 5%), лимонная, винная, яблочная, салициловая и другие органические кислоты, витамины группы В, С, Е, К, Р, РР, провитамин А, минеральные вещества (соли калия, меди и марганца), дубильные и ароматические соединения, пектиновые вещества, клетчатка и другие макро- и микроэлементы.

Также в плодах ежевики присутствуют такие минеральные вещества как натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, никель, марганец, молибден, хром, барий, ванадий, кобальт, стронций, титан.
Урожай клубники
© Sputnik / Николай Хижняк
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Листья ежевики богаты дубильными веществами (до 20 %), (главным образом, лейкоантоцианиды и флавонолы), витамином С (аскорбиновая кислота), аминокислотами и минеральными веществам.

Семена ежевики содержат 12 % жирного масла. В народной медицине свежие ягоды ежевики используют для укрепления организма и насыщения его витаминами. При атеросклерозе полезно употреблять в пищу ягоды ежевики в любом виде.

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Теги:
Молдова, засуха, неурожай


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