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Пенсионерка на почте

НКСС пояснила, кто имеет право на пересмотр пенсии с 1 июля 2020 года

© Sputnik / Yuriy Anna
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200629/30761509/nkss-poyasnila-kto-imeet-pravo-na-peresmotr-pensii-s-1-iyulya-2020-goda.html

Продолжается процесс перерасчета пенсий — очередь дошла до пенсионеров, страховой стаж которых составляет не менее 10 лет.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. С 1 июля 2020 года право на пересмотр пенсии по возрасту (согласно поправкам, внесенным в декабре 2019 года в закон "О государственной пенсионной системе") имеют получатели пенсий по возрасту, установленных после 1 января 1999 года, со страховым стажем не менее десяти лет. Об этом заявила Национальная касса социального страхования.

Заявитель должен подать заявление в территориальную кассу социального страхования, а также представить удостоверение личности и трудовую книжку (в оригинале и копию).

Национальная касса социального страхования отмечает, что новые права на пенсию предоставляются начиная с месяца, следующего за тем, в котором было подано заявление и необходимые документы. Возможность увеличения пенсии после пересмотра зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, из которой были выплачены взносы социального страхования.

НКСС напоминает, что начиная с 1 января 2019 года шел процесс пересмотра выплат для лиц, которые вышли на пенсию до 1 января 1999 года со страховым стажем в 15 или более лет. А с 1 января 2020 года принимались заявления для пересмотра пенсий для тех, кто вышел на заслуженный отдых до 1 января 1999 года со страховым стажем менее 15 лет.

Перерасчет связан с изменением формул расчета пенсии.

Согласно статистическим данным НКСС, в общей сложности в прошлом году и в первой половине текущего года были пересмотрены 6 443 пенсии.

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Теги:
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