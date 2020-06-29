Трагедия в Гидигиче: мужчину убило током во время ремонтных работ

Понедельник стал трагическим днем в пригороде Кишинева - мужчина скончался от электроудара во время ремонтных работ на детской площадке.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. По информации, представленной пресс-секретарем столичной полиции Натальей Стати, трагедия в пригородном поселке Гидигич в муниципии Кишинев произошла утром.

Мужчина получил сильный электрический удар во время ремонта проводки на детской площадке в местном парке. По данным свидетелей трагедии, удар произошел во время подключения удлинителя.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Специалисты предприняли все необходимые реанимационные меры, однако мужчину спасти не удалось.

Погибшему было всего 42 года, сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Во избежание получения ударов током, жителей страны призывают вообще не вмешиваться в работу трансформаторных будок, распределительных щитков и линий электропередачи.

Также необходимо внимательно следить за детьми, не оставляя их одних даже на незначительное время в квартире. Ребенок может безответственно отнестись к опасности удара током или использовать электроприборы не по назначению.

Родителей детей, живущих в сельской местности, призвали ограничить места их игр пространствами, где нет трансформаторных станций и линий электропередач.

Причиной катастрофы, которая может нанести серьезный вред здоровью ребенка, может быть обычный воздушный змей, который попадет на ЛЭП под напряжением, либо какая-то другая безобидная игрушка.

Хотя бы раз в месяц детям надо напоминать о правилах использования электроприборов и мерах предосторожности, чтобы эта информация сохранялась у них в памяти.

Также следует избегать приближения к деревьям, растущим в непосредственной близости от линий электропередач, любое замыкание в таком случае может нанести вред здоровью человека.

Владельцы домашних животных должны внимательно следить за поведением своих питомцев на улице и не пускать их близко к распределительным щиткам и трансформаторным установкам.

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