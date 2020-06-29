Как питаться летом для бодрости и хорошего настроения – советы эксперта

С приходом жары меняются и наши пищевые привычки. Как помочь организму справиться с нагрузкой высоких температур и в то же время сохранить питательность рациона? Советами поделилась нутриционист Ольга Кара.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Лето традиционно считается сезоном свежих овощей и фруктов. Это лучшее время для того, чтобы насытить свой организм столь необходимыми человеку витаминами и минералами.

"Фрукты и овощи – это настоящая витаминная бомба, но также необходимо знать, как правильно употреблять их в пищу. Чаще всего фрукты следует включать в рацион первой половины дня – например, за завтраком можно добавить в обычную цельно-зерновую кашу малину или другие ягоды. Еще одна хорошая идея – приготовить вкусный ягодный смузи. Овощи лучше есть свежими или в запеченном виде", – рассказала для Sputnik Молдова нутриционист Ольга Кара.

© Sputnik / Rodion Proca Ольга Кара

В то же время эксперт напомнила о том, что залог здорового питания – это не только растительная пища. Не стоит забывать и о таких базовых продуктах, как мясо, рыба, яйца, масло, обезжиренное молоко, ржаной или отрубной хлеб – все они важны для поддержания здоровья в летнюю пору.

Необходимо также знать, как правильно комбинировать различные компоненты рациона, и с какой частотой употреблять их в пищу. По словам нутрициониста, дневное меню должно включать две порции протеинов – как животного, так и растительного происхождения.

"Например, мясо лучше сочетать с легким салатом из овощей. Идеальный вариант – это мясо птицы, кролика или индейки, и его следует потреблять в умеренных количествах. В зависимости от веса человека и его дневной физической активности можно есть от 100 до 150 граммов мяса в день. Чрезмерное потребление может привести к накоплению лишних калорий, а со временем – к ожирению", – пояснила Кара.

Одним из важнейших аспектов питания в летний сезон также является правильная гидратация. На фоне повышенных температур очень быстро может развиться обезвоживание, которое вызывает различные проблемы со здоровьем.

"Во время потоотделения наш организм теряет много жидкости, и ее необходимо восполнять. Лучше всего для этого подходит чистая негазированная вода, дневная норма которой составляет 2-2,5 литра в день. Также следует свести к минимуму или вовсе исключить потребление газированных, сахаросодержащих и алкогольных напитков", – отметила эксперт.

Кара заключила, что если люди будут придерживаться рекомендаций специалистов и адаптируются к потребностям организма в жаркую погоду, то легко смогут избежать многих проблем со здоровьем.

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