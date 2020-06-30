Утомленные солнцем: как защитить свое здоровье в жару – советы медика

Во время жаркой погоды организм человека обезвоживается и перегревается, и это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Специалист по медицине поделилась советами, как можно обезопасить себя в разгар летнего сезона.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. По меньшей мере в течение недели жителей страны ждет жаркая погода: температура поднимется выше 30 градусов тепла. Как избежать последствий изнуряющей жары и сохранить хорошее самочувствие, рассказала Sputnik Молдова доктор медицинских наук Луминица Сувейкэ.

Определенные группы риска более чувствительны к солнечному излучению – это дети, пожилые люди, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоники. Негативных последствий жары можно избежать, если придерживаться нескольких простых рекомендаций.

"Следует избегать чрезмерного пребывания на солнце в период с 11.00 до 16.00. Носите солнцезащитные очки, головные уборы от солнца, отдавайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей (шелк, лен, хлопок). Если вы используете кондиционер, настройте его таким образом, чтобы температура была на 5-6 градусов ниже температуры окружающей среды. Потребляйте ежедневно 2 литра жидкости (соки, негазированную воду с лимоном), включайте в рацион свежие сезонные фрукты и овощи", – посоветовала специалист.

© Sputnik / Osmatesco Луминица Сувейкэ

Также Сувейкэ отметила, что немаловажно пользоваться солнцезащитным кремом, так как воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу в дневное время может быть очень опасным. В случае отсутствия необходимой защиты может развиться повышенная чувствительность к солнечным лучам, фотодерматоз (аллергия на солнце) или даже рак кожи.

"Самое надежное средство – это солнцезащитный крем с фактором SPF 50. Людям с особо чувствительной кожей следует проконсультироваться с дерматологом, а для детей нужно подобрать специальный крем с повышенным фактором защиты, ведь их кожа очень нежная", – добавила эксперт.

Перед использованием средства его необходимо протестировать. Крем должен обладать увлажняющими свойствами и не вызывать аллергической реакции.

"При выборе солнцезащитного средства следует обратить особое внимание на производителя и качество продукта. Будьте бдительны: иногда высокая цена крема связана с его принадлежностью к определенному бренду и не является показателем качества. Покупайте подобные важные для вашего здоровья вещи в проверенных местах и проверяйте срок годности", – заключила эксперт.

Согласно прогнозам синоптиков, вся первая неделя июля в Молдове будет очень жаркой. В дневные часы в тени столбик термометра поднимется до +34 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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