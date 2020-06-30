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Спасатели принимают меры по предотвращению наводнений

Ситуация в пойме Днестра и Прута — уровень воды остается высоким

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200630/30766052/situatsiya-v-poyme-dnestra-i-pruta-uroven-vody-ostaetsya-vysokim.html

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за изменением обстановки в зонах, подверженных риску наводнений.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Уровень воды на участке села Крива - города Костешты несколько снизился, в среднем на 0,2-0,4 метра. В то же время на участке от Леушен до села Брынза уровень остается высоким и вода подтапливает прибрежные территории. Об этом заявили, подводя итог ситуации за сутки, в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

На реке Днестр, на участке от села Наславча до города Дубоссары, вода также понизилась на 0,2-0,4 метра при повышении уровня на 0,1-0,3 метра в секторе город Бендеры - село Талмаза.

В районе села Рэскэець Штефан-Водского района спасательные команды продолжили укрепление защитной дамбы длиной более 50 метров для защиты посевов в пойме реки Днестр. В последние дни спасатели и местные жители укрепляли защитные дамбы в Сорокском, Штефан-Водском, Каушанском, Резинском, Новоаненском районах, а также в городе Вадул луй Водэ муниципия Кишинев.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за обстановкой в контексте действия "оранжевого кода" гидрологической опасности, изданного Государственной гидрометеорологической службой. Информация передается в Центр управления чрезвычайными ситуациями, который работает в учреждении.

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