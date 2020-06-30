Число выздоровевших от COVID-19 в Молдове достигло 9 тысяч 382 человек

Обнародована информация о числе людей, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. К утру вторника общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Молдове достигло 9 тысяч 382 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове - 16 тысяч 357, из них тысяча 217 — в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 483 человека, из них 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 115 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 408 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 606, медсестры - 966, фельдшеры - 123, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 685 человек.

Минздрав сообщает еще о пяти летальных исходах от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число погибших достигло 541 человека.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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