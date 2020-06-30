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Пенсионер

Минздрав предложил разрешить установление права на пенсию по доверенности

© CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200630/30766556/minzdrav-predlozhil-razreshit-ustanovlenie-prava-na-pensiyu-po-doverennosti.html

Инициатива, уверены авторы, поможет получить установленные законом выплаты для пожилых людей, которые по состоянию здоровья не могут лично оформить выход на пенсию.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с инициативой, которая позволит пожилым людям оформлять право на пенсию посредством выдачи доверенности. Об этом заявила в эфире общественного телевидения глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Пенсионерка на почте
© Sputnik / Yuriy Anna
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По мнению специалистов министерства, поправки в законодательство были разработаны в связи с многочисленными обращениями граждан Молдовы. Оформление пенсии по доверенности может решить проблемы многих людей, в том числе проживающих за рубежом, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть в офисы государственных структур, чтобы предоставить необходимый пакет документов, пояснила министр.

Законопроект предусматривает установление права на пенсию по старости, пенсию по инвалидности, а также пенсию по случаю потери кормильца на основании доверенности. Таким образом, заявитель, который имеет право на предоставление пенсии, может указать в доверенности лицо, которое от его имени обратится в структуры социального обеспечения.

Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента. В Республике Молдова проживают более 170 тысяч пенсионеров.

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Теги:
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