Минздрав предложил разрешить установление права на пенсию по доверенности

Инициатива, уверены авторы, поможет получить установленные законом выплаты для пожилых людей, которые по состоянию здоровья не могут лично оформить выход на пенсию.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с инициативой, которая позволит пожилым людям оформлять право на пенсию посредством выдачи доверенности. Об этом заявила в эфире общественного телевидения глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

По мнению специалистов министерства, поправки в законодательство были разработаны в связи с многочисленными обращениями граждан Молдовы. Оформление пенсии по доверенности может решить проблемы многих людей, в том числе проживающих за рубежом, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть в офисы государственных структур, чтобы предоставить необходимый пакет документов, пояснила министр.

Законопроект предусматривает установление права на пенсию по старости, пенсию по инвалидности, а также пенсию по случаю потери кормильца на основании доверенности. Таким образом, заявитель, который имеет право на предоставление пенсии, может указать в доверенности лицо, которое от его имени обратится в структуры социального обеспечения.

Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента. В Республике Молдова проживают более 170 тысяч пенсионеров.

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