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Молдавские леи

Минфин собрал более 25 миллионов леев пожертвований на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200630/30766634/minfin-sobral-bolee-25-millionov-leev-pozhertvovaniy-na-borbu-s-covid-19.html

Министерство финансов отчиталось о расходах фонда, открытого для сбора добровольных взносов граждан и организаций на борьбу с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. На счетах, открытых Министерством финансов для пожертвований, предназначенных для борьбы с COVID-19, на данный момент были собраны средства на общую сумму 25,4 миллиона леев, сообщили в Минфине.

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Большая часть средств поступила в молдавских леях, кроме того, на благотворительные счета было перечислено 3,5 тысячи евро и 13,3 тысячи долларов США. В соответствии с Законом о государственных финансах и бюджетной ответственности аккумулированные средства перечисляются в интервенционный фонд правительства.

Собранные деньги расходуются на приобретение медицинского оборудования и снаряжения, выплату пособий для сотрудников системы здравоохранения. Так, в апреле были приобретены 51 тысяча 428 защитных костюмов на сумму в 5,9 миллиона леев.

Разовые пособия в размере 16 тысяч леев были предоставлены 29 бенефициарам из 8 медицинских учреждений, которые были инфицированы COVID-19 при выполнении служебных обязанностей. Кроме того, еще 6 миллионов леев были израсходованы для предоставления единовременных пособий 375 работникам медицинской системы, инфицированным COVID-19.

В мае постановлением правительства было предписано выделить из государственного интервенционного фонда сумму в 6,5 миллиона леев для предоставления разовых пособий 409 работникам медицинской системы, инфицированным COVID-19, а в июне — еще 5,12 миллиона леев для 320 работников здравоохранения.

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Теги:
коронавирус, финансы


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