В Молдове "желтый код": в какой период действует предупреждение

В стране действуют сразу несколько предупреждений - "желтый код" метеоопасности, а также еще один "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 30 июня с 14.00 до 23.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (50-70 километров в час)", - говорится в сообщении синоптиков.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Премьер: примем меры для ликвидации последствий проливных дождей>>>

В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova