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В Молдове "желтый код": в какой период действует предупреждение

© Sputnik / Cezar Salagor
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1211)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200630/30767401/v-moldove-zheltyy-kod-v-kakoy-period-deystvuet-preduprezhdenie.html

В стране действуют сразу несколько предупреждений - "желтый код" метеоопасности, а также еще один "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 30 июня с 14.00 до 23.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (50-70 километров в час)", - говорится в сообщении синоптиков.

Сильный дождь
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

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Тема:
Погода в Молдове (1211)

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