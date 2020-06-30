В Молдове "желтый код": в какой период действует предупреждение

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать 30 июня с 14.00 до 23.00.
"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (50-70 километров в час)", - говорится в сообщении синоптиков.
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В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".
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