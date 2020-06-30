За неделю еще 40 молодых людей стали участниками программы "Prima Casă"

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. За минувшую неделю еще 40 молодых людей стали участниками государственной программы "Prima Casă", сообщает Министерство финансов.

К настоящему времени по программе жилищного кредитования были приобретены 4 тысячи 450 объектов недвижимости. Общая сумма кредитов, выданных банками, составляет 2 миллиарда 234 миллиона леев, а общая стоимость активных гарантий - миллиард 117 миллионов леев.

Три тысячи 116 бенефициаров представляют семьи, а тысяча 334 - неженатые молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,2 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 60 квадратных метров, а стоимость, в среднем — 595 тысяч леев.

Из общего количества приобретенной недвижимости 4 тысячи 167 объектов расположены в городах, а 283 - в сельской местности, в том числе 4 тысячи 106 квартир в жилых блоках и 344 дома.

Среди участников программы 648 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы "Prima Casă-2", еще тысяча 713 - в рамках программы "Prima Casă-3" и 357 - по программе "Prima Casă-4". Сумма возмещений, выделенных из государственного бюджета на частичное покрытие расходов, понесенных бенефициарами по выплате ипотечного кредита в рамках программы, составляет более 17 миллионов 235 тысяч леев.

Участником программы может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании, располагает доходом из официальных источников и отвечает необходимым критериям. Доля первоначального собственного участия составляет 5 процентов от покупной цены жилья.

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