Спасатели советуют, как лучше пережить грозу и град

Метеорологии дают неутешительные прогнозы на ближайшее время – шквалистый ветер, грозовые дожди, а местами, возможно, и град.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июня - Sputnik. В связи с предупреждениями синоптиков о грозовых дождях Главное управление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья напоминает основные правила поведения во время непогоды.

"По возможности воздержитесь от поездок, оставайтесь в помещении. При прогнозе о сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Машину поставить в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций", - поясняют спасатели.

Специалисты также советуют - если дождь с градом все-таки застал на улице, постараться укрыться в зданиях. А если ливень застал в личном транспорте, не нужно пробовать преодолеть подтопленные участки. В этом случае лучше медленно перестроится в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. После включить аварийные огни и переждать непогоду.

Если все-таки гроза застала, когда человек находится на улице, то стоит помнить о том, что безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

"Если на улице идет град, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут. Лучше его переждать", - напоминают спасатели.

Если невозможно найти укрытие во время града, то надо защитить голову от ударов, прикрыв ее руками, сумкой, одеждой.

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