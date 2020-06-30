Спасатели советуют, как лучше пережить грозу и град

ТИРАСПОЛЬ, 30 июня - Sputnik. В связи с предупреждениями синоптиков о грозовых дождях Главное управление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья напоминает основные правила поведения во время непогоды.
"По возможности воздержитесь от поездок, оставайтесь в помещении. При прогнозе о сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Машину поставить в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций", - поясняют спасатели.
Если все-таки гроза застала, когда человек находится на улице, то стоит помнить о том, что безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.
"Если на улице идет град, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут. Лучше его переждать", - напоминают спасатели.
Если невозможно найти укрытие во время града, то надо защитить голову от ударов, прикрыв ее руками, сумкой, одеждой.
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