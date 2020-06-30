Депутаты намерены изменить проект госбюджета

Представители правящей коалиции заявили, что планируется изменение проекта госбюджета: он вырастет примерно на миллиард леев в связи с необходимостью выплат медикам, пенсионерам и сотрудникам силовых структур.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. По итогам заседания представителей правящей коалиции было принято решение внести изменения в проект государственного бюджета страны на 2020 год. В дискуссии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику, председатель парламента Зинаида Гречаная, председатель Демократической партии, а также несколько парламентариев.

"Мы совместно продумали поправки к закону о госбюджете на 2020 год в контексте пандемии и для снижения негативных последствий, вызванных коронавирусом. Речь идет об увеличении зарплат врачей. По-прежнему будут выплачиваться надбавки медицинскому персоналу, участвующему в борьбе с COVID-19", - заявил во вторник депутат от ДПМ Николай Чубук, представляя решения, принятые коалицией ДПМ-ПСРМ.

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По его словам, новый проект бюджета предусматривает дополнительные 800 тысяч леев для пенсионеров, увеличение зарплат медикам, помощь сотрудникам силовых структур, а также продолжение программы Prima Casă.

"Помимо социальных мер мы предлагаем и несколько экономических, в том числе поддержку аграриев. Национальный фонд развития сельского хозяйства пополнят на 100 миллионов леев. На такую же сумму будет пополнен фонд кредитных гарантий", - добавил Чубук.

Депутат подчеркнул, что планируется создать новый механизм закупок жилья по программе Prima Casă, куда попадают представители правоохранительных органов. Они получат 100%-ю компенсацию от кредитного органа.

Как пояснил Чубук, участники программы будут платить только проценты, связанные с соответствующим кредитом.

Депутат объяснил, что средства на все эти инициативы должны поступить из Европейского союза. Речь идет о 100 миллионах евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Как отметил Чубук, власти надеются, что до августа в страну поступит первый транш. Сейчас проходят последние переговоры по этому соглашению.

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Представители правящей коалиции подчеркнули, что все эти инициативы носят социальный характер, поэтому они должны быть поддержаны всеми депутатами независимо от того, из какой они фракции.

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