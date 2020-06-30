С 1 июля рынки и ТЦ возвращаются к обычному графику работы, но есть нюансы

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. С 1 июля рынки и торговые центры в Кишиневе возвращаются к привычному графику работы, правда, есть некоторые нюансы.
"Рынки в Кишиневе будут работать по установленной программе с 05.00 до 19.00, включая выходные дни. При этом запрещена стихийная торговля за их пределами. По понедельникам – санитарные дни для всех базаров в муниципии вне зависимости от формы собственности", - сказано в решении Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева.
С 1 июля к привычному режиму деятельности возвращаются также торговые центры и специализированные торговые точки при них (за исключением кинотеатров и развлекательных центров, которые находятся в них). ТЦ, как сказано в решении Комиссии, будут работать с соблюдением и строгим мониторингом всех рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19.
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"В зависимости от тенденций и развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 меры предосторожности могут быть пересмотрены", - сказано в решении комиссии.
Также с июля возобновляется с соблюдением всех необходимых требований экономическая деятельность, но есть исключения. Они предусмотрены в пункте 4 постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 23 июня. Речь идет об ограничении до 15 июля:
- деятельности реабилитационных/восстановительных центров, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского реабилитационного центра для детей и Республиканского экспериментального протезноортопедического и реабилитационного центра (услуги раннего вмешательства и амбулаторная медицинская реабилитация);© Sputnik / Miroslav Rotari
- плановой консультационно-диагностической и лечебной деятельности, за исключением положений пункта 24 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года;
- деятельности в рамках образовательного процесса в общеобразовательных, профессиональных и университетских образовательных учреждениях (для государственных и частных учреждений);
- деятельности лагерей отдыха и оздоровления детей;
- организации и проведения любых культурно-спортивных мероприятий/соревнований, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 26 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года, пунктом 3 Постановления НЧКОЗ № 13 от 29 мая 2020 года и пунктами 4, 6 Постановления НЧКОЗ № 16 от 18 июня 2020 года;
- деятельности ночных клубов;
- организации церемоний (свадеб, кумэтрий, юбилеев, поминальных столов) в любом учреждении, независимо от публичного или частного статуса.
Кроме того, до 15 июля, согласно решению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, запрещено:
- купание в озерах с пляжами, в том числе, в зонах отдыха в Кишиневе;
- пребывание в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) в группах более 3 человек;
- нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;
- пребывание на игровых и спортивных площадках, а также в зонах отдыха.
В примэрии Кишинева напомнили, что необходимо: соблюдать социальную дистанцию; носить защитную маску в общественном транспорте, торговых точках и общественных местах закрытых и открытых, когда не может соблюдаться социальная/физическая дистанция; мыть руки; соблюдать этикет при чихании и кашле; строго соблюдать режим самоизоляции; следить за состоянием своего здоровья и т.д.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.
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