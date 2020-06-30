КС пересмотрел размеры штрафов за несоблюдение карантинных мер

Пока парламент не приведет Кодекс о правонарушениях в соответствие с решением Конституционного суда, минимальный штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер будет равен одной условной единице.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал ст. 76(1) Кодекса о правонарушениях частично не соответствующей Основному закону страны, такое постановление инстанция вынесла во вторник.

Таким образом, КС, изучив запросы оппозиционных депутатов Василе Нэстасе и Октавиана Цыку, признал текст нормы неконституционным.

"До изменения текста закона, минимальный размер штрафа для физических лиц будет равен минимальному штрафу, предусмотренному ст. 34 Кодекса о правонарушениях (одна условная единица)" - гласит постановление суда.

Между тем, адвокат Анатол Истрате сообщил для Sputnik Молдова, что оштрафованные граждане смогут вернуть свои деньги, но только в ревизионном порядке.

"Опротестовать штраф должна заинтересованная сторона. Ведь есть те, кто уже заплатил, есть процессы, которые находятся в производстве судебных исполнителей. А они, в свою очередь, не аннулируют штраф без решения суда общей юрисдикции", - добавил Истрате.

Депутаты обратились в КС еще в апреле этого года. Нэстасе отмечал в запросе, что эта норма не соответствует принципу правовой определенности. По словам народного избранника, констатирующий субъект (должностное лицо, которое фиксирует нарушение) при наложении штрафа действует по своему собственном усмотрению, так как он понимает положения норм.

"С другой стороны, закон указывает, что деяние должно ставить под угрозу общественное здоровье. Однако решения национальной комиссии по ЧП вносит "презумпцию" абстрактной угрозы, без констатации профильного специалиста", - считает автор.

В этом контексте, народный избранник отметил, что констатирующий субъект обязан доказать виновность лица, совершившего правонарушение, однако комиссия по ЧП своим решениями устанавливает виновность лица априори, вводя таким образом презумпцию виновности.

В итоге, депутат запросил признать несоответствующими Конституции некоторые положения Кодекса о правонарушениях, также решения комиссии по ЧП, которые касаются наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

В мае, кроме того, группа депутатов Pro Moldova зарегистрировала законопроект об амнистировании граждан, оштрафованных по соответствующей статье Кодекса о правонарушениях.

Норма предусматривает освобождение физических и юридических лиц от ответственности на период чрезвычайного положения за деяния, предусмотренные ст. 76 (1) Кодекса о правонарушениях. В то же время, государство обязуется возместить в течения месяца с момента вступления в силу соответствующего законопроекта сумму штрафов, которые физлица и юрлица выплатили за этот период.

Скандальные поправки были утверждены парламентом в марте текущего года. Тогда докладчик по законопроекту, министр юстиции Фадей Нагачевский сообщил, что они необходимы для того, чтобы у государства появилась возможность реагировать быстро и жестко в отношении лиц, которые халатно относятся к правилам карантина.

Таким образом, была ужесточена уголовная ответственность за нарушение ст. 215 (Распространение эпидемических заболеваний). В текущей редакции она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, либо штраф в размере 1000 у.е. (50 тысяч леев). Это в том случае, если действия правонарушителя привели к смерти человека.

Кодекс о правонарушениях также был дополнен статьей, которая определяет наказание за "несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями", "намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты" в виде штрафа вплоть до 500 у.е. (25 тысяч леев).

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