Пока границы на замке: можно ли интересно путешествовать по Молдове

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Молдова действительно красива своей природой и достопримечательностями, об этом говорят все, кто посещает впервые республику, однако есть места незаслуженно обделенные вниманием путешественников.
Группа энтузиастов запустила акцию "Открой для себя Молдову", в ходе которой туристы отправятся в период с 5 по 8 июля наслаждаться красотами южных районов страны.
Организаторы надеются, что их пример послужит толчком для других туристов ( из Молдовы и из-за рубежа), когда въезд для иностранцев будет полностью разрешен после отступления пандемии коронавируса.© Sputnik / Yana Zaharova
Маршрут первой экспедиции пройдет по тропам районов Штефан-Водэ и Каушаны, включая такое живописное село как Рэскэець. Именно здесь открываются особенной красоты виды на кручах Днестра, высота которых достигает 170 метров.
В этом же регионе находится район, именуемый "Почтой", именно здесь несколько веков назад останавливались купцы, направлявшиеся на ярмарку в Четатя-Албэ (ныне Белгород-Днестровский, Украина - ред.).
Еще одним местом назначения для молдавских туристов станет так называемый "Турецкий сад" в селе Талмаза района Штефан-Водэ. Здесь сохранились фрагменты средневековой стены.
С этой природной зоной связаны важные исторические воспоминания для молдавского народа. Именно здесь турки запрещали уроженцам молдавской земли обрабатывать сельскохозяйственные земли, которые всегда считались наиболее плодородными.
Далее молдавские туристы насладятся видами сел Паланка, Тудора, Крокмаз, Олэнешты, где сохранился неповторимый бессарабский колорит. Здесь же, в районе Штефан-Водэ расположена уникальная роща ясеней, которым уже несколько веков, а также озеро Овидия - самая низкая по отношению к уровню моря точка в республике, находящаяся на глубине в - 1,75 метра.
Кампания "Открой для себя Молдову" поддержана министерством образования, культуры и исследований республики.
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