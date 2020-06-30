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Старый Оргеев, архивное фото.

Пока границы на замке: можно ли интересно путешествовать по Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200630/30772788/poka-granitsy-na-zamke-grazhdane-moldovy-otkryvayut-dlya-sebya-svoyu-stranu.html

Зарубежные поездки пока представляются почти невозможными для граждан Молдовы, однако и в самой республике есть места, достойные восхищения, и посещать их можно уже сейчас.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Молдова действительно красива своей природой и достопримечательностями, об этом говорят все, кто посещает впервые республику, однако есть места незаслуженно обделенные вниманием путешественников. 

Группа энтузиастов запустила акцию "Открой для себя Молдову", в ходе которой туристы отправятся в период с 5 по 8 июля наслаждаться красотами южных районов страны.

Организаторы надеются, что их пример послужит толчком для других туристов ( из Молдовы и из-за рубежа), когда въезд для иностранцев будет полностью разрешен после отступления пандемии коронавируса.
Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
© Sputnik / Yana Zaharova
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Маршрут первой экспедиции пройдет по тропам районов Штефан-Водэ и Каушаны, включая такое живописное село как Рэскэець. Именно здесь открываются особенной красоты виды на кручах Днестра, высота которых достигает 170 метров. 

В этом же регионе находится район, именуемый "Почтой", именно здесь несколько веков назад останавливались купцы, направлявшиеся на ярмарку в Четатя-Албэ (ныне Белгород-Днестровский, Украина - ред.). 

Еще одним местом назначения для молдавских туристов станет так называемый "Турецкий сад" в селе Талмаза района Штефан-Водэ. Здесь сохранились фрагменты средневековой стены.

С этой природной зоной связаны важные исторические воспоминания для молдавского народа. Именно здесь турки запрещали уроженцам молдавской земли обрабатывать сельскохозяйственные земли, которые всегда считались наиболее плодородными.
Мтвариса Лукьян
© Photo : Facebook / Mtvarisa Luchian
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Далее молдавские туристы насладятся видами сел Паланка, Тудора, Крокмаз, Олэнешты, где сохранился неповторимый бессарабский колорит. Здесь же, в районе Штефан-Водэ расположена уникальная роща ясеней, которым уже несколько веков, а также озеро Овидия - самая низкая по отношению к уровню моря точка в республике, находящаяся на глубине в - 1,75 метра. 

Кампания "Открой для себя Молдову" поддержана министерством образования, культуры и исследований республики.

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Теги:
открытия, страна, граждане, Молдова, путешествия


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