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Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе, где лечат пациентов с COVID-19

Новые данные Минздрава: в стране подтверждены 256 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200630/30772806/novye-dannye-minzdrav-strane-podtverzhdeny-256-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 16 тысяч 613.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Еще 256 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За минувшие 24 часа проведен 1751 тест, при этом повторно - 514. 

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 18 медработников: 4 врачей, 11 медсестер, 2 фельдшеров и одного представителя техперсонала.

Общее число выздоровевших достигло 9 тысяч 382, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 545.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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