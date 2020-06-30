Новые данные Минздрава: в стране подтверждены 256 новых случаев COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 16 тысяч 613.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Еще 256 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За минувшие 24 часа проведен 1751 тест, при этом повторно - 514.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 18 медработников: 4 врачей, 11 медсестер, 2 фельдшеров и одного представителя техперсонала.

Общее число выздоровевших достигло 9 тысяч 382, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 545.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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