Днестр остановился на 6 метрах: рост уровня воды прекратился

В главном городе приднестровского региона – Тирасполе, подвели итоги паводков на реке Днестр, из-за которых было подтоплены его некоторые части.

КИШИНЕВ, 30 июня - Sputnik. Рост уровня воды в Днестре прекратился, в течение последних суток отметка, которой достиг речной поток, так и остался на высоте шести метров. Об этом сообщили в тираспольской администрации.

"В ближайшее время начнется постепенное снижение уровня воды. Таким образом, пик паводка преодолен", - считают местные власти.

В настоящее время Дубоссарская ГЭС держит скорость сброса воды на уровне притока. Пока еще на ГЭС прибывает тот объем воды, который сутки назад украинский Новоднестровский гидроузел, находящийся выше по течению реки, сбрасывал со скоростью 1200 м³/с.

"Эта "волна" дошла до Дубоссар. В то же время на станции считают важным создать определенный резерв, если Украина снова увеличит сброс. Отметка по верхнему бьефу составляет 28,1 м", - отметили в администрации Тирасполя.

Тем не менее, на всех гидропостах Украины наблюдается снижение интенсивности притока воды. С 8 утра 29 июня соседняя страна снизила скорость сброса в сторону Приднестровья до 800 м³/с, хотя все еще получает приток 1000 м³/с.

Как сообщают местные власти, по всему протяжению Днестра наблюдается стабилизация паводковой ситуации. Тем не менее, в украинских верховьях Днестра прогнозируется возобновление ливневых осадков.

"В Тирасполе вода заняла немало мест, где еще совсем недавно полноправными хозяевами себя считали горожане. Например, автодорогу, соединяющую город с гребной базой в районе пляжа как новую тренировочную территорию осваивают байдарочники. Правобережной зоны отдыха больше нет. Она также оказалась во власти днестровских вод", - поделились в администрации.

В непосредственной зоне риска подтопления все еще находятся 575 домовладений в Тирасполе и 75 домов в селе Кременчуг. В Меренештах подтоплено около 40 домовладений из 92.

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