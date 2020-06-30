Днестр остановился на 6 метрах: рост уровня воды прекратился

КИШИНЕВ, 30 июня - Sputnik. Рост уровня воды в Днестре прекратился, в течение последних суток отметка, которой достиг речной поток, так и остался на высоте шести метров. Об этом сообщили в тираспольской администрации.
"В ближайшее время начнется постепенное снижение уровня воды. Таким образом, пик паводка преодолен", - считают местные власти.
"Эта "волна" дошла до Дубоссар. В то же время на станции считают важным создать определенный резерв, если Украина снова увеличит сброс. Отметка по верхнему бьефу составляет 28,1 м", - отметили в администрации Тирасполя.
Тем не менее, на всех гидропостах Украины наблюдается снижение интенсивности притока воды. С 8 утра 29 июня соседняя страна снизила скорость сброса в сторону Приднестровья до 800 м³/с, хотя все еще получает приток 1000 м³/с.
Как сообщают местные власти, по всему протяжению Днестра наблюдается стабилизация паводковой ситуации. Тем не менее, в украинских верховьях Днестра прогнозируется возобновление ливневых осадков.
"В Тирасполе вода заняла немало мест, где еще совсем недавно полноправными хозяевами себя считали горожане. Например, автодорогу, соединяющую город с гребной базой в районе пляжа как новую тренировочную территорию осваивают байдарочники. Правобережной зоны отдыха больше нет. Она также оказалась во власти днестровских вод", - поделились в администрации.
В непосредственной зоне риска подтопления все еще находятся 575 домовладений в Тирасполе и 75 домов в селе Кременчуг. В Меренештах подтоплено около 40 домовладений из 92.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>