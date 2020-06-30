Уменьшение штрафа за несоблюдение карантина и неожиданные аргументы КС

Претензии у пленума Конституционного суда возникли к марже между минимальным и максимальным размером наказания для физических лиц.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Пленум Конституционного суда не согласился с доводами авторов запроса, но все же признал минимальный размер штрафа за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер не соответствующим Основному закону страны. Об этом во время брифинга заявила председатель КС Домника Маноле.

Таким образом, по словам Маноле, пленум КС постановил, что ст. 76 (1) Кодекса о правонарушениях соответствует требованиям к качеству закона. Однако, у судей возникли претензии к марже между минимальным и максимальным размерами штрафа, предусмотренного этой нормой.

"Санкция должна соответствовать уровню нанесенного ущерба. Сравнительно небольшая разница между минимальным (450 у.е ) и максимальным (500 у.е) размером наказания не позволяет инстанции оценить соответствие санкции тяжести деяния" - отметила Маноле.

С другой стороны, решение о сокращении минимального размера штрафа не коснется юридических лиц. Маржу между минимальным размером наказания (1000 у.е.) и максимальным (1500 у.е.) пленум суда посчитал вполне допустимой.

Таким образом, до тех пор пока парламент не внесет необходимые поправки к Кодексу о правонарушениях, "несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями", "намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты" будут предусматривать наказание в виде штрафа от 1 у.е. до 500 у.е.

Оппозиционные депутаты Василе Нэстасе и Октаиван Цыку обратились в КС еще в апреле этого года. Нэстасе отмечал в запросе, что эта норма не соответствует принципу правовой определенности. По словам народного избранника, констатирующий субъект (должностное лицо, которое фиксирует нарушение) при наложении штрафа действует по своему собственном усмотрению, так как он понимает положения норм.

"С другой стороны, закон указывает, что деяние должно ставить под угрозу общественное здоровье. Однако решения национальной комиссии по ЧП вносит "презумпцию" абстрактной угрозы, без констатации профильного специалиста", - считает автор.

В этом контексте, народный избранник отметил, что констатирующий субъект обязан доказать виновность лица, совершившего правонарушение, однако комиссия по ЧП своим решениями устанавливает виновность лица априори, вводя таким образом презумпцию виновности.

В итоге, депутат запросил признать несоответствующими Конституции некоторые положения Кодекса о правонарушениях, также решения комиссии по ЧП, которые касаются наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

В мае, кроме того, группа депутатов Pro Moldova зарегистрировала законопроект об амнистировании граждан, оштрафованных по соответствующей статье Кодекса о правонарушениях.

Норма предусматривает освобождение физических и юридических лиц от ответственности на период чрезвычайного положения за деяния, предусмотренные ст. 76 (1) Кодекса о правонарушениях. В то же время, государство обязуется возместить в течения месяца с момента вступления в силу соответствующего законопроекта сумму штрафов, которые физлица и юрлица выплатили за этот период.

Скандальные поправки были утверждены парламентом в марте текущего года. Тогда докладчик по законопроекту, министр юстиции Фадей Нагачевский сообщил, что они необходимы для того, чтобы у государства появилась возможность реагировать быстро и жестко в отношении лиц, которые халатно относятся к правилам карантина.

Таким образом, была ужесточена уголовная ответственность за нарушение ст. 215 (Распространение эпидемических заболеваний). В текущей редакции она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, либо штраф в размере 1000 у.е. (50 тысяч леев). Это в том случае, если действия правонарушителя привели к смерти человека.

Кодекс о правонарушениях также был дополнен статьей, которая определяет наказание за "несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями", "намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты" в виде штрафа вплоть до 500 у.е. (25 тысяч леев).

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