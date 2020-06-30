Перенастроить вектор - такое будущее предлагает Путин

Участники прошедшего в Кишиневе круглого стола обсудили смыслы статьи президента России Владимира Путина, в которой он дал свою оценку причин, хода и следствий Второй мировой войны, подчеркнул важность понимания ее уроков в сегодняшних международных отношениях.

Если становиться на колени, как принято сейчас в Европе и США, то это нужно было бы сделать, прежде всего, перед советским народом. Об этом заявил один из участников круглого стола Советник Посольства РФ в РМ Андрей Геннадьевич Горобцов в ходе конференции на тему "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", которая прошла в Российском Центре науки и культуры. В мероприятии приняли участие известные молдавские историки, общественные деятели, политики.

© Photo : Россотрудничество в РМ Конференции на тему "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". 2020.06.30

Говоря о проведении парада Великой победы на Красной площади в Москве 24 июня, он отметил его важное символическое значение - "парад символизировал торжество правды, напоминая всему миру, что именно советский народ уберег его от нацизма. Мы, все народы Советского Союза, потеряли в этой войне порядка 27 миллионов жизней".

"Германии нужно было бы постоять на коленях перед всеми народами СССР за убийство миллионов ни в чем не повинных детей, женщин, стариков", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в своей статье, основанной на исторических документах, президент России возвращает мир в русло исторической правды.

"Сейчас аналитики, разведки всего мира под микроскопом изучают статью Путина, ищут подтексты".

По его словам, их несколько, в том числе, объясняет смысл и парада, и статьи президента России, фраза Александра Невского из известного фильма: "кто к нам с мечем придет, от меча и погибнет". Еще один посыл статьи, по его словам, – это стремление России к миру и мирному разрешению спорных вопросов.

В свою очередь руководитель "Россотрудничества" в Молдове Михаил Владимирович Давыдов, напомнил, что в России 2020 год объявлен годом памяти и славы. "День Победы – это особенный праздник. С триумфального мая 1945 года прошло 75 лет, но память о войне передается в странах из поколения в поколения. Хотелось бы отметить особенно бережное отношение к истории Великой Отечественной войны, которое мы видим повсеместно среди населения Республики Молдова".

В этом контексте, говоря о статье президента России, он подчеркнул, что это важный международный документ, в котором дана оценка сложного исторического периода.

"Перед тем как предложить свое виденье политического развития будущего мира, глава российского государства разложил по полочкам весь генезис самой страшной войны в истории человечества", - сказал Давыдов.

О чем статья Путина?

Отвечая на один из важнейших вопросов о причинах последней мировой и отечественной войн, президент России в частности пишет: "Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за её начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами".

При этом, учитывая ошибки тех катастрофических событий, он предлагает изменить опасный ход современного исторического развития, и перенастроить вектор международных отношений.

"Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы", - пишет президент России.

С полным текстом статьи Владимира Путина можно ознакомиться по этой ссылке.

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