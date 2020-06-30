С 1 июля молдавские авиакомпании возобновляют регулярные рейсы из Кишинева

Авиаперевозчики предупреждают, что перед покупкой билета необходимо узнать об ограничениях страны назначения.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. С 1 июля молдавские авиакомпании постепенно возобновляют регулярные рейсы из Кишинева.

"После открытия Международного аэропорта Кишинева с 15 июня 2020 года авиакомпания Air Moldova заняла позицию постепенного возобновления рейсов", - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также отметили, что решающие факторы при дальнейшем планировании рейсов - это, прежде всего, перспективы либерализации режима пересечения границ для граждан Молдовы и развитие эпидемиологической ситуации в республике и странах, куда Air Moldova будет выполнять авиаперелеты.

С 1 июля 2020 года Air Moldova возобновляет регулярные рейсы из Кишинева, правда с меньшей периодичностью, по следующим направлениям:

Москва - 7 рейсов в неделю (ежедневно);

Санкт-Петербург - 2 рейса в неделю;

Франкфурт - 2 рейса в неделю;

Тель-Авив - 2 рейса в неделю;

Стамбул - 1 рейс в неделю;

Лондон - 3 рейса в неделю;

Париж - 2 рейса в неделю;

Дублин - 4 рейса в неделю;

Милан - 1 рейс в неделю;

Рим - 1 рейс в неделю;

Верона - 1 рейс в неделю;

Болонья - 1 рейс в неделю;

Лиссабон - с частотой 2 рейса в неделю.

С 11 июля будет возобновлен рейс Кишинев-Краснодар.

"Рейсы в РФ осуществляются только на основании списков, полученных от посольства России", - подчеркнули Air Moldova.

В компании также отметили, что до августа приостановлены авиаперелеты в Салоники, Ларнаку, Ниццу, Берлин и Барселону.

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на отмененные рейсы Air Moldova, могут воспользоваться одним из следующих вариантов: бесплатно изменить дату вылета до 24 октября 2021; воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета; получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

Подробную информацию вы можете найти на сайте авиакомпании. Перед покупкой билета рекомендуется узнать об ограничениях страны назначения.

Авиакомпания FLYONE также подтвердила, что возобновляет с 1 июля регулярные и чартерные рейсы в 14 наиболее популярных направлений.

"Чтобы защищать пассажиров и персонал в аэропортах и на борту воздушных судов FLYONE внедрила дополнительные меры гигиены, включая дезинфекцию самолета, социальную дистанцию при регистрации и посадке, наличие антибактериальных средств для дезинфекции рук при посадке в самолет. Кроме того, согласно новым требованиям FLYONE, основанным на инструкциях Органа гражданской авиации Молдовы и Европейского агентства по безопасности полетов, пассажирам необходимо надевать перчатки и маску при посадке в самолет", - отметили в авиакомпании.

В пресс-службе авиаперевозчика также порекомендовали перед покупкой билета узнать, какие ограничения действуйют в той или иной стране назначения.

Более подробную информацию можно найти на сайте авиакомпании.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. С 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 15 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовывались чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей. С 15 июня в Молдове отменили запрет на международное авиасообщение.

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