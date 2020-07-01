Нитратная бомба: сотрудники ANSA уничтожили партию дынь, напичканных отравой

В розничную торговлю в Молдове могла поступить партия "деликатесов", содержание нитратов в которых было в разы выше допустимой нормы.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) обнаружили партию дынь, которые торговцы намеревались реализовать на столичных рынках. При проведении лабораторного исследования удалось установить, что содержание нитратов в бахчевой культуре почти в два раза выше допустимой нормы.

Общий вес партии товара составил 2 тонны 750 килограмм.

При реализации дынь в розничной торговле жители Кишинева могли получить острые пищевые отравления. Однако и этот фактор риска не мог бы остановить торговцев от продажи плодов, уточнили в Агентстве.

В ANSA порекомендовали жителям столицы и других городов Молдовы приобретать фрукты и овощи только в авторизированных торговых точках. При покупке надо обращать внимание на естественный запах плодов, следить за тем, чтобы на их поверхности не было следов плесени, слегка подгнивших фрагментов.

При этом, в ANSA обратили внимание, что точное содержание в плодах нитратов можно определить лишь в лабораторных условиях. Как правило, нитратомеры не показывают точного результата.

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных удобрений.

Исследователями США, Германии, России установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека метгемоглобинемию, рак желудка, отрицательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, на развитие эмбрионов.

Учеными названы основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в дынях и арбузах, проявляющиеся уже через 4–6 часов после употребления в пищу бахчевой культуры.

Основные проявления — боли в животе различной локализации, тошнота, рвота, многократный жидкий стул, головная боль и повышение температуры тела до 38–39 градусов.

Между тем, арбузы, не содержащие нитратов, чрезвычайно полезны для организма человека. Если употреблять хотя бы одну их дольку в день, организм быстро очистится от токсинов, человеку не грозит обезвоживание в жаркое время года.

По утверждениям диетологов, дыни, не "напичканные" нитратами, полезны. Обилие содержания глюкозы в этих плодах обеспечит лучшую мозговую деятельность. Также, по словам врачей, употребление в пищу дынь помогает исключить проблемы со зрением, стимулирует здоровье сердца, исключает риск развития депрессии.

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