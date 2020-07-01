Взятка на колесах: за тысячу евро он обещал вернуть "права", но его задержали

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали по подозрению в получении взятки молодого человека, который требовал с водителя рейсового микроавтобуса 1 тысячу евро за возвращение номерных знаков и водительского удостоверения.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали в Кишиневе молодого человека, который требовал в качестве личной компенсации 1 тысячу евро за помощь в решении вопроса о возвращении владельцу рейсового микроавтобуса водительских прав и номерных знаков, снятых ранее сотрудниками полиции за совершенное нарушение ПДД.

Молодой человек уверял владельца микроавтобуса, что за часть оговоренной суммы он сможет повлиять на решение сотрудников Национального агентства автоперевозчиков республики (ANTA), чтобы водительское удостоверение было возвращено владельцу в обход нарушенных им норм законодательства.

Сотрудники НАЦ задержали молодого человека в момент получения взятки. Было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 326 Уголовного кодекса Молдовы - "извлечение выгоды из влияния". Если суд докажет вину задержанного, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы, а также штраф в размере от 1 до 3 тысяч условных единиц (от 50 до 150 тысяч леев).

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