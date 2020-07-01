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Задержание

Взятка на колесах: за тысячу евро он обещал вернуть "права", но его задержали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30770367/vzyatka-na-kolesakh-za-tysyachu-evro-on-obeschal-vernut-prava-no-ego-zaderzhali.html

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали по подозрению в получении взятки молодого человека, который требовал с водителя рейсового микроавтобуса 1 тысячу евро за возвращение номерных знаков и водительского удостоверения.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik.  Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали в Кишиневе молодого человека, который требовал в качестве личной компенсации 1 тысячу евро за помощь в решении вопроса о возвращении владельцу рейсового микроавтобуса водительских прав и номерных знаков, снятых ранее сотрудниками полиции за совершенное нарушение ПДД.

Оказание парикмахерских услуг, архивное фото.
© AFP 2020 / JOE RAEDLE
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Молодой человек уверял владельца микроавтобуса, что за часть оговоренной суммы он сможет повлиять на решение сотрудников Национального агентства автоперевозчиков республики (ANTA), чтобы водительское удостоверение было возвращено владельцу в обход нарушенных им норм законодательства. 

Сотрудники НАЦ задержали молодого человека в момент получения взятки. Было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 326 Уголовного кодекса Молдовы - "извлечение выгоды из влияния". Если суд докажет вину задержанного, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы, а также штраф в размере от 1 до 3 тысяч условных единиц (от 50 до 150 тысяч леев).

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Теги:
НАЦ, задержание, маршрутка, транспорт, взятка


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