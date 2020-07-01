Названы самые транспарентные города и районы Молдовы - подробности

В республике проведено исследование на предмет прозрачности действия местных органов власти - крупные города управляются наиболее транспарентно.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Города Кишинев, Бельцы и Фэлешты стали самыми прозрачно управляемыми в республике, а в первую тройку наиболее эффективно администрируемых районов в стране вошли Стрэшенский, Фэлештский и Криулянский.

Исследование было проведено специалистами Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" и словацкой компанией INEKO. Результаты представили в ходе видеоконференции во вторник.

Исследование проводили в 40 городах и 20 наибольших коммунах республики. Данный анализ специалисты проводят четвертый год подряд с целью выявления наиболее эффективного администрирования на местном уровне. © Sputnik / Miroslav Rotari Примэрия Кишинева намерена устранять нарушения, выявленные аудиторами

Основными критериями оценки транспарентности деятельности примэрий в стране стали: свободный доступ граждан к информации, носящей публичный характер, их причастность к принятию решений, работа социальных служб в населенных пунктах.

По стобалльной шкале наиболее прозрачной оценили работу местной публичной власти в Бельцах (76 пунктов), Кишиневе (58 пунктов), Фэлештах (56 пунктов). Что касается деятельности районных советов, прозрачность их работы оказалась наивысшей в Стрэшенах (78 пунктов), Фэлештах (61 пункт), Криулянах (60 пунктов).

В целом, эксперты оценили прозрачность функционирования органов местной публичной власти в стране в 37,67 процентов. По сравнению с аналогичным анализом, проведенным в 2018 году, этот показатель вырос всего на 0,39 процента.

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