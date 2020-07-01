Как будет развиваться Сорокский район - президент посетил регион

Сорокский район является одним из наибольших в республике по территории, глава государства Игорь Додон встретился с руководителями и региона, были определены пути его развития на ближайшую перспективу.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с председателем Сорокского района Вячеславом Руснаком актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

"Были обозначены самые важные направления, требующие инвестиций: ремонт дорог, реконструкция очистных сооружений, системы водоснабжения и водоотведения, ремонт социальных объектов", - сообщил по результатам встречи глава государства на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. © Sputnik / Yana Zaharova Додон: на этой неделе власти инициируют переговоры по российскому кредиту

Додон заверил местные власти, что социальные проекты будут финансироваться правительством в полном объеме. При этом школы и другие социально-значимые объекты в районе не будут подвержены процессу оптимизации. Ряд работников органов местной публичной власти Додон наградил почетными дипломами президента.

Учитывая, что ранее в городе был введен карантин, президент посетил районную больницу, где ознакомился с деятельностью медико-санитарного учреждения, сотрудники которого с достоинством справились с вызовами пандемии COVID-19.

В районной больнице Сорок работают 450 специалистов и представителей обслуживающего персонала, на лечении здесь находятся 30 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Всего в районе с начала эпидемии заболели 573 человека, 512 из них вылечились, 18 скончались.

Додон поблагодарил персонал за усердный труд и усилия по борьбе с пандемией. Президент сообщил медработникам о планах правительства по повышению зарплат ровно в два раза.

Глава государства посетил также временную дамбу, сооруженную на берегу Днестра из-за повышенного риска затопления. Несколькими днями ранее во многих населенных пунктах, расположенных на берегах Днестра и Прута, были затоплены посевы, дороги и приусадебные участки, а в Сороках риск еще сохраняется.

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