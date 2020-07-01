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Въезд в город Сорока

Как будет развиваться Сорокский район - президент посетил регион

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30771563/kak-budet-razvivatsya-sorokskiy-rayon-prezident-provel-soveschanie.html

Сорокский район является одним из наибольших в республике по территории, глава государства Игорь Додон встретился с руководителями и региона, были определены пути его развития на ближайшую перспективу.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с председателем Сорокского района Вячеславом Руснаком актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

"Были обозначены самые важные направления, требующие инвестиций: ремонт дорог, реконструкция очистных сооружений, системы водоснабжения и водоотведения, ремонт социальных объектов", - сообщил по результатам встречи глава государства на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.
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© Sputnik / Yana Zaharova
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Додон заверил местные власти, что социальные проекты будут финансироваться правительством в полном объеме. При этом школы и другие социально-значимые объекты в районе не будут подвержены процессу оптимизации. Ряд работников органов местной публичной власти Додон наградил почетными дипломами президента. 

Учитывая, что ранее в городе был введен карантин, президент посетил районную больницу, где ознакомился с деятельностью медико-санитарного учреждения, сотрудники которого с достоинством справились с вызовами пандемии COVID-19. 

В районной больнице Сорок работают 450 специалистов и представителей обслуживающего персонала, на лечении здесь находятся 30 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Всего в районе с начала эпидемии заболели 573 человека, 512 из них вылечились, 18 скончались.

Додон поблагодарил персонал  за усердный труд и усилия по борьбе с пандемией. Президент сообщил медработникам о планах правительства по повышению зарплат ровно в два раза.

Глава государства посетил также временную дамбу, сооруженную на берегу Днестра из-за повышенного риска затопления. Несколькими днями ранее во многих населенных пунктах, расположенных на берегах Днестра и Прута, были затоплены посевы, дороги и приусадебные участки, а в Сороках риск еще сохраняется.

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Теги:
районы, Сорока


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