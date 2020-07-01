Поправки в Конституцию: как граждане России могут проголосовать в Молдове

Избирательные участки в Кишиневе и Тирасполе будут открыты в течение всего дня, с восьми утра до восьми часов вечера.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Молдове в среду состоится голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для его проведения Посольством РФ в Республике Молдова образованы избирательные участки в Кишиневе и Тирасполе.

Важность поправок

Президент России Владимир Путин накануне обратился к россиянам, заявив, что в случае поддержки поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы, мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам", - отметил Путин.

© Sputnik / Moldova Голосование по поправкам в Конституцию России

Президент России пояснил, что обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами.

"Вновь обозначу свою позицию. Она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - сказал российский лидер.

Что нужно знать?

Для получения бюллетеня голосования в день обращения гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

На территории участков будут предприняты все меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного для здоровья всех участников процесса голосования.

"В этой связи просим использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. Ношение маски и перчаток в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно", - подчеркнули в посольстве РФ.

Дополнительную информацию по вопросам участия в голосовании каждый может получить на сайтах ЦИК России - cikrf.ru, цик.рф, конституция2020.рф в разделе "Общероссийское голосование 1 июля 2020".

Участки для голосования

Участок № 8204 будет расположен в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)22-62-42.

Участок № 8206 разместится на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353397124.

В посольстве также рекомендуют ознакомиться с текстами Конституции Российской Федерации (http://constitution.kremlin.ru/) и Закона о поправке к Конституции Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/acts/news/62988).

Избирательные участки будут открыты весь день 1 июля с 08.00 до 20.00.

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