10:44 01 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.64
Поиск

Поправки в Конституцию: как граждане России могут проголосовать в Молдове

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Общество
Получить короткую ссылку
123 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30778047/v-moldove-1-iyulya-proydet-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rossii.html

Избирательные участки в Кишиневе и Тирасполе будут открыты в течение всего дня, с восьми утра до восьми часов вечера.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Молдове в среду состоится голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для его проведения Посольством РФ в Республике Молдова образованы избирательные участки в Кишиневе и Тирасполе.

Важность поправок

Президент России Владимир Путин накануне обратился к россиянам, заявив, что в случае поддержки поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы, мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам", - отметил Путин.
Голосование по поправкам в Конституцию России
© Sputnik / Moldova
Голосование по поправкам в Конституцию России

Президент России пояснил, что обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами.

"Вновь обозначу свою позицию. Она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - сказал российский лидер.

Что нужно знать?

Для получения бюллетеня голосования в день обращения гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

На территории участков будут предприняты все меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного для здоровья всех участников процесса голосования.

"В этой связи просим использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. Ношение маски и перчаток в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно", - подчеркнули в посольстве РФ.

Дополнительную информацию по вопросам участия в голосовании каждый может получить на сайтах ЦИК России - cikrf.ru, цик.рф, конституция2020.рф в разделе "Общероссийское голосование 1 июля 2020".

Участки для голосования

Участок № 8204 будет расположен в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)22-62-42.

Участок № 8206 разместится на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353397124.

В посольстве также рекомендуют ознакомиться с текстами Конституции Российской Федерации (http://constitution.kremlin.ru/) и Закона о поправке к Конституции Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/acts/news/62988).

Избирательные участки будут открыты весь день 1 июля с 08.00 до 20.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам
Как можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
Теги:
Владимир Путин, изменения в Конституцию, поправки в Конституцию, изменения Конституции, Конституция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Горячий июнь 2020-го: лучшие фото первого летнего месяца
«Бал» сатаны: противокорабельный береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели
"Бал" Сатаны: береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели - видео
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июнь 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться