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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России

В Кишиневе открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию России

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30778261/v-kishineve-otkrylsya-uchastok-dlya-golosovaniya-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rossii.html

В голосовании может принять любой, кто обладает действительным паспортом гражданина Российской Федерации, либо свидетельством на возвращение в Россию.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Кишиневе открылся избирательный участок, где граждане России могут проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Уже есть первые посетители. Все они соответствуют нормам, предписанным для обеспечения безопасного голосования в связи с пандемией, – все пришли в масках, с перчатками и соблюдают дистанцию.

Меры безопасности

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Как сообщили в посольстве РФ, на территории участков предприняты все меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного для здоровья всех участников процесса голосования.

"В этой связи просим использовать личные ручки синего или черного цвета, а также средства индивидуальной защиты от инфекции. Ношение маски и перчаток в помещении для голосования, а также соблюдение социальной дистанции обязательно", - подчеркнули в посольстве РФ.

Необходимые документы

Для получения бюллетеня голосования гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

Дополнительную информацию по вопросам участия в голосовании каждый может получить на сайтах ЦИК России - cikrf.ru, цик.рф, конституция2020.рф в разделе "Общероссийское голосование 1 июля 2020".

Участки для голосования

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В Кишиневе голосование проходит в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)22-62-42.

В Тирасполе участок разместился на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353397124.

В посольстве также рекомендуют ознакомиться с текстами Конституции Российской Федерации и Закона о поправке к Конституции Российской Федерации .

Избирательные участки будут открыты весь день 1 июля с 08.00 до 20.00.

Голосование по поправкам в Конституцию России
© Sputnik / Moldova
Голосование по поправкам в Конституцию России

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Теги:
изменения Конституции, поправки в Конституцию, изменения в Конституцию, Конституция


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