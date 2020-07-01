Одна из важнейших государственных служб Молдовы отметила тридцатилетие

У молдавских налоговиков сегодня праздник, тридцать лет назад появилась их Служба. В среду они приняли поздравления от спикера парламента Зинаиды Гречаной.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Государственная налоговая инспекция Молдовы начала свою деятельность 1 июля. Сегодня исполняется 30 лет с момента начала ее деятельности.

Эту круглую дату отметила председатель парламента Зинаида Гречаная, она передала поздравления и благодарность работникам налоговых органов.

По словам Гречаной, в течение трех десятилетий значение налоговой службы для государства постоянно возрастало.

Как подчеркнула глава парламента, от безупречного функционирования налоговой службы зависит сбор доходов бюджета и, соответственно, финансирование социальных программ и инвестиционных проектов.

"От имени парламента я выражаю глубокую благодарность нынешним и бывшим сотрудникам налоговых органов за их ответственную и самоотверженную работу в интересах государства и граждан страны", - написала на своей странице в Facebook Гречаная.

"У сотрудников налоговой службы есть важная миссия - помочь налогоплательщикам соблюдать налоговое законодательство, чтобы выполнение обязательств было не бременем, а естественным и сбалансированным процессом", - добавила председатель парламента.

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В заключении она пожелала сотрудникам налоговой службы и в дальнейшем соответствовать ожиданиям общества, а также высоким требованиям, предъявляемым к этой сложной и престижной профессии.

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