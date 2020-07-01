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Граница Болгарии.

Поездки в Болгарию: молдавское посольство выступило с заявлением

© AFP 2020 / -
Общество
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Sputnik Молдова
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Поездки в Болгарию будут невозможны до 15 июля. Официальная София может рассмотреть только единичные случаи въезда или транзита через страну для граждан в исключительных ситуациях.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Согласно указу министерства здравоохранения Болгарии, до 15 июля запрещен въезд на территорию этой страны  для граждан других государств, запрещен даже транзит. Об этом заявили в посольстве Молдовы в Болгарии.

"В качестве исключения болгарские власти будут изучать запросы на въезд или транзит через Болгарию для граждан в тяжелых ситуациях", - пояснили в ведомстве.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Алена Матвеева
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В случае необходимости у граждан Молдовы на въезд в Болгарию, следует высылать свои обращения на электронный адрес молдавского посольства sofia@mfa.gov.md. После получения запроса молдавским ведомством, он будет передан властям Болгарии.

В случае чрезвычайных ситуаций: аварии, гибель людей или другого граждане Молдовы могут обращаться по телефону молдавского посольства +359 877819314.

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