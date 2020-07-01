Посол России в РМ: всеобщее голосование покажет отношение людей к государству

В Кишиневе ровно в восемь утра открылся избирательный участок для голосования, который разместился в Консульском отделе Посольства Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию России покажет отношение людей к государству, то истинное лицо голосующих, которые хотят более совершенного государственного устройства. Об этом посол России в Молдове Олег Васнецов сказал журналистам после того, как сам проголосовал на единственном избирательном участке, открытом в Консульском отделе дипмиссии Российской Федерации.

"Голосование важно тем, что россияне голосуют за поправки, которые призваны усилить Основной закон, сделать нашу страну более стабильной, сильной, предсказуемой и, самое главное, суверенной", - отметил Васнецов.

Посол обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин, открывая во Ржеве памятник советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, подчеркнул важность поправок. Глава Российской Федерации отметил, что это не просто формулировки, обличенные в хорошую правовую оболочку, а изменения, касающиеся многих жизненно важных вопросов, в частности здравоохранения, образования, касающиеся великой самобытной культуры и истории российского государства, его традиций, в уважении которых необходимо воспитать будущие поколения.

По словам Васнецова, суть голосования не в том, чтобы собрать людей на участки, а в том, чтобы российские граждане могли высказать свое мнение по поводу будущего России.

"У нас велась определенная разъяснительная работа среди русских общин, активистов, волонтеров. Мы объясняли суть поправок и почему важно для страны, для всех нас это голосование", - рассказал посол.

Васнецов напомнил о том, что до Дня голосования шла широкая дискуссия в обществе о самих поправках, их сути и важности. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля. Но пандемия внесла свои коррективы. И процедура была перенесена на 1 июля.

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