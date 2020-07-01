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Новые данные Минздрава: выздоровевших уже более девяти с половиной тысяч

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30783891/novye-dannye-minzdrava-skolko-patsientov-nakhodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. К утру среды в Молдове подтверждены 16 тысяч 613 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1 тысяча 222 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото
© AFP 2020 / EVARISTO SA
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За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализирован 71 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 438 человек, 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 тысяча 128 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 416 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 610, медсестры - 967, фельдшеры - 125, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 686.

За сутки выздоровели еще 212 человек, а всего выписаны 9 тысяч 594.

Минздрав сообщил о еще 2 летальных исходах. Во всех случаях у пациентов были сопутствующие заболевания.

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Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 547 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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