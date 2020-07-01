Южная Корея передала Молдове гуманитарную помощь

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией коронавирусной инфекции поступает в Молдову из многих стран мира.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Власти Южной Кореи передали Молдове гуманитарную помощь для борьбы с пандемией COVID-19. Речь идет о медицинских масках с высоким уровнем защиты на общую сумму 200 тысяч долларов.

"Нам передают очень важную помощь для нашей системы здравоохранения. Это жест солидарности от корейского народа. Мы запросили эту помощь некоторое время назад. После переговоров получили положительный ответ, что народ этой страны открыт и готов нам помочь", - заявил министр иностранных дел и евроинтеграции республики Олег Цуля.

Он отметил, что молдавская сторона очень благодарная Сеулу, что они пошли навстречу Молдове и предоставили помощь в этой сложной ситуации.

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По словам Цули, гуманитарную помощь немедленно передадут в молдавские медучреждения на первую линию борьбы с COVID-19.

"Надеемся, что это поступление экипировки защитит наших врачей и всего медперсонала. Опыт и успехи Южной Кореи в борьбе с коронавирусом дают надежду. что и мы выйдем победителями в этой ситуации. А также совместные усилия укрепят дипломатические отношения и дружбу двух стран", - добавил министр.

На церемонии вручения выступил также почетный консул Южной Кореи в Молдове Владимир Русу.

"Надеюсь, что все живущие люди смогут взять этот пример на вооружение. Это поможет всем стать сильнее и в будущем помогать другим государствам", - отметил консул.

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии и других стран.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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