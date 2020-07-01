Важное заявление "Молдовагаз": что ждет жителей республики

Согласно ранее опубликованным данным, объем потребления природного газа составил в мае текущего года около 44,5 миллиона кубометров, что на 15,6% выше показателей того же периода 2019-го.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Долги за газ, накопленные во время чрезвычайного положения в связи с COVID-19, можно оплатить частями до конца августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Молдовагаз".

"Задолженность потребителей за природный газ, в том числе физических лиц, накопленная во время чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19, может быть оплачена частями (реэшелонирована) до конца августа текущего года", - подчеркивается в сообщении поставщика.

Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением в один из Центров работы с потребителями предприятия "Молдовагаз".

"В каждом случае решение и модель погашения задолженности будет утверждаться в индивидуальном порядке", - обратили внимание в компании.

Согласно ранее опубликованным данным, объем потребления природного газа составил в мае текущего года около 44,5 миллиона кубометров, что на 15,6% выше показателей того же периода 2019-го.

Бытовые потребители погасили 94,8% выставленных в счетах сумм, что на 2 процентных пункта ниже показателей того же периода прошлого года. В случае экономических агентов доля платежей составила 95,4%, со снижением на 1,8 процентного пункта.

Суммарный уровень оплаты за потребленный природный газ составил с начала года 2 миллиарда 255,8 миллиона леев и покрывает 96,7% поставок. Во время действия чрезвычайного положения в связи с COVID-19 отключений должников от газораспределительной сети не проводилось.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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