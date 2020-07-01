Министр обороны рассказал о состоянии военных, у которых подтвердился COVID-19

В Национальной армии Молдовы, как сообщил глава оборонного ведомства, со всей строгостью соблюдаются защитные меры для предотвращения заражения и распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Глава Минбороны Молдовы Александр Пынзарь рассказал, что на данный момент на лечении находятся лишь 5 военнослужащих из тех, у кого ранее подтвердился коронавирус нового типа.

"Меня часто спрашивают, какие меры предприняты в Национальной армии для защиты военнослужащих и персонала от вируса нового типа. Заверяю, что защитные меры в Нацармии соблюдаются со всей строгостью", - отметил Пынзарь.

По его словам, на данный момент 51 военнослужащий выздоровел от COVID-19, в том числе 24 из Бельц. "Сейчас только 5 военных находятся на лечении", - подчеркнул министр.

В Минобороны сообщили, что для новобранцев, которые сейчас проходят курс начальной подготовки на полигоне в Бульбоака, мониторинг состояния здоровья врачами, ежедневный замер температуры, дезинфекция рук, ношение защитных масок уже стало частью учебной программы.

Ранее глава Минобороны заявлял, что чрезвычайное положение в области здравоохранения не означает возвращение к нормальной жизни или полному расслаблению. Он отметил, что важно продолжать быть ответственными, соблюдать рекомендации властей в ситуации с COVID-19, носить защитную маску, по возможности не выходить из дома, и уважать тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом нового типа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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