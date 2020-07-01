21:11 01 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.64
Поиск
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин. Архивное фото.

Министр обороны рассказал о состоянии военных, у которых подтвердился COVID-19

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1468)
168 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30785002/ministr-oborony-rasskazal-o-sostoyanii-voennykh-u-kotorykh-podtverdilsya-covid-19.html

В Национальной армии Молдовы, как сообщил глава оборонного ведомства, со всей строгостью соблюдаются защитные меры для предотвращения заражения и распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Глава Минбороны Молдовы Александр Пынзарь рассказал, что на данный момент на лечении находятся лишь 5 военнослужащих из тех, у кого ранее подтвердился коронавирус нового типа.

"Меня часто спрашивают, какие меры предприняты в Национальной армии для защиты военнослужащих и персонала от вируса нового типа. Заверяю, что защитные меры в Нацармии соблюдаются со всей строгостью", - отметил Пынзарь.

По его словам, на данный момент 51 военнослужащий выздоровел от COVID-19, в том числе 24 из Бельц. "Сейчас только 5 военных находятся на лечении", - подчеркнул министр.

В Минобороны сообщили, что для новобранцев, которые сейчас проходят курс начальной подготовки на полигоне в Бульбоака, мониторинг состояния здоровья врачами, ежедневный замер температуры, дезинфекция рук, ношение защитных масок уже стало частью учебной программы.

Александр Пынзарь
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Глава Минобороны: снятие режима ЧП из-за COVID-19 не означает конец пандемии

Ранее глава Минобороны заявлял, что чрезвычайное положение в области здравоохранения не означает возвращение к нормальной жизни или полному расслаблению. Он отметил, что важно продолжать быть ответственными, соблюдать рекомендации властей в ситуации с COVID-19, носить защитную маску, по возможности не выходить из дома, и уважать тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом нового типа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1468)

По теме

Новые данные Минздрава: выздоровевших уже более девяти с половиной тысяч


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото
В Молдове идет голосование по поправкам в Конституцию России
В Молдове идет голосование по поправкам в Конституцию России
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться