Несмотря на карантин: таможня обеспечила миллиардные сборы в бюджет Молдовы

За первые шесть месяцев текущего года сотрудники Службы пополнили государственную казну республики внушительными поступлениями виде пошлин и штрафов за нарушения.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Только за июнь текущего года сборы Таможенной службы Молдовы в государственный бюджет страны составили 1 миллиард 752 миллиона леев. Такие данные представили в ведомстве в среду.

Общая сумма сборов за первое полугодие 2020 года также стала внушительной - более 10 миллиардов, ограничения, связанные с введением в республике чрезвычайного положения в марте и последующие карантинные меры не отразились негативно на передвижении материальных ценностей через границу республики.

В Таможенной службе представили статистику - за прошедший месяц были оформлены 41 тысяча 253 декларации на экспорт/импорт товаров, в 338 эпизодах были нарушены правила пребывания иностранцев на территории страны, за что они заплатили внушительные штрафы.

Также санкции последовали в отношении граждан страны, которые не задекларировали ввозимые в Молдову товары - в бюджет за июнь по этому сегменту таможенной деятельности поступило 939 тысяч леев.

Наиболее загруженными за минувшие 30 дней оказались пункты пропуска Джурджулешты (29 тысяч 305 пересечений таможни) и Леушены (12 тысяч 982 случая) - на границе с Румынией.

В Таможенной службе страны призвали граждан Молдовы придерживаться карантинных ограничений, введенных властями страны для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

При возникновении сложностей и неопределенных ситуаций при пересечении таможни можно обратиться по единому номеру +373 22 788 888. Звонки принимаются круглосуточно.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

В этой связи при пересечении границы Молдовы и прохождении таможенного контроля всем без исключения гражданам, въезжающим в Молдову, измеряют температуру тела и просят заполнить эпидемические листки, где они берут персональную ответственность за соблюдение карантинных ограничений.

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