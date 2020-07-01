Несмотря на карантин: таможня обеспечила миллиардные сборы в бюджет Молдовы

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Только за июнь текущего года сборы Таможенной службы Молдовы в государственный бюджет страны составили 1 миллиард 752 миллиона леев. Такие данные представили в ведомстве в среду.
Общая сумма сборов за первое полугодие 2020 года также стала внушительной - более 10 миллиардов, ограничения, связанные с введением в республике чрезвычайного положения в марте и последующие карантинные меры не отразились негативно на передвижении материальных ценностей через границу республики.
В Таможенной службе представили статистику - за прошедший месяц были оформлены 41 тысяча 253 декларации на экспорт/импорт товаров, в 338 эпизодах были нарушены правила пребывания иностранцев на территории страны, за что они заплатили внушительные штрафы.
Наиболее загруженными за минувшие 30 дней оказались пункты пропуска Джурджулешты (29 тысяч 305 пересечений таможни) и Леушены (12 тысяч 982 случая) - на границе с Румынией.
В Таможенной службе страны призвали граждан Молдовы придерживаться карантинных ограничений, введенных властями страны для предотвращения распространения коронавируса нового типа.
При возникновении сложностей и неопределенных ситуаций при пересечении таможни можно обратиться по единому номеру +373 22 788 888. Звонки принимаются круглосуточно.
В этой связи при пересечении границы Молдовы и прохождении таможенного контроля всем без исключения гражданам, въезжающим в Молдову, измеряют температуру тела и просят заполнить эпидемические листки, где они берут персональную ответственность за соблюдение карантинных ограничений.
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