Переведут на "цифру": молдавских педагогов ознакомят с навыками работы с ПК

Учителей общеобразовательных школ и преподавателей колледжей обучат работе с основными приложениями и программами для осуществления более эффективной дидактической деятельности.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запустило на национальном уровне "Программу по цифровому обучению дидактических кадров". Она направлена на повышение квалификации учителей общеобразовательных школ и колледжей (профессионально-технических училищ) республики.

Всех педагогов обучат навыкам работы с основными интернет-приложениями и программами, необходимыми для более доступного преподавания предметов.

В среду, 1 июля, прошел первый этап "цифровых занятий" для педагогов. Министр образования Игорь Шаров подчеркнул, что повышение уровня владения навыками работы с компьютером и основными приложениями "является долгосрочной инвестицией правительства в рост качества в образовательной системе в целом". Фото: pixabay.com Минобразования запускает благотворительную акцию "Подари компьютер"

"Мы надеемся, что педагоги в полной мере включатся в обучение. Эти курсы содержат минимальный уровень владения современными технологиями для дидактических кадров. Педагоги должны уметь преподавать и оценивать работы учеников, в том числе онлайн посредством интернета", - подчеркнул чиновник.

Обучение педагогов будет проходить в три этапа. Сначала учителя и преподаватели получат минимальные навыки владения ПК, затем ознакомятся с работой самых необходимых приложений, после чего из них будут делать уже "продвинутых" пользователей.

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