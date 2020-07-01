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Девушка работает за ноутбуком

Переведут на "цифру": молдавских педагогов ознакомят с навыками работы с ПК

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30786135/perevedut-na-tsifru-moldavskikh-pedagogov-nauchat-navykam-raboty-s-pk.html

Учителей общеобразовательных школ и преподавателей колледжей обучат работе с основными приложениями и программами для осуществления более эффективной дидактической деятельности.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запустило на национальном уровне "Программу по цифровому обучению дидактических кадров". Она направлена на повышение квалификации учителей общеобразовательных школ и колледжей (профессионально-технических училищ) республики. 

Всех педагогов обучат навыкам работы с основными интернет-приложениями и программами, необходимыми для более доступного преподавания предметов.

В среду, 1 июля, прошел первый этап "цифровых занятий" для педагогов. Министр образования Игорь Шаров подчеркнул, что повышение уровня владения навыками работы с компьютером и основными приложениями "является долгосрочной инвестицией правительства в рост качества в образовательной системе в целом".
Ноутбук
Фото: pixabay.com
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"Мы надеемся, что педагоги в полной мере включатся в обучение. Эти курсы содержат минимальный уровень владения современными технологиями для дидактических кадров. Педагоги должны уметь преподавать и оценивать работы учеников, в том числе онлайн посредством интернета", - подчеркнул чиновник. 

Обучение педагогов будет проходить в три этапа. Сначала учителя и преподаватели получат минимальные навыки владения ПК, затем ознакомятся с работой самых необходимых приложений, после чего из них будут делать уже "продвинутых" пользователей.

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Теги:
компьютер, обучение, Молдова, преподаватели, учителя


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