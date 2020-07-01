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Кишинев выходит из режима ЧП, архивное фото.

Кишинев будущего: жителей приглашают высказать свое мнение

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30787966/kishinev-buduschego-sredi-zhiteley-stolitsy-provedut-spetsialnyy-vopros.html

Для более эффективной работы и придания главному городу страны современного облика муниципальные власти инициировали проведение социологического опроса: гражданам предлагают заполнить анкету и ответить, как должна развиваться столица.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Впервые за долгие годы с жителями столицы решили посоветоваться: каким они хотят видеть Кишинев в будущем, на развитие каких направлений в коммунальном хозяйстве необходимо обратить первоочередное внимание.

Представил опросник генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан, который обратился ко всем кишиневцам и жителям пригородов. 

"Мы все хотим, чтобы наш город был красивым, чистым, с развитой инфраструктурой и благоустроенными зелеными зонами. В связи с этим просим граждан ответить на вопросы анкеты, рассказав о своем видении развития муниципалитета в ближайшие 10 лет", - сообщил Чебан в среду на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

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Отцы города призвали кишиневцев всех возрастов и профессий выбрать один из нескольких вариантов и высказать свое мнение об эффективности конкретных услуг и сфер, таких как: общественный транспорт и городская мобильность, безопасность и защита населения, вопросы сохранения окружающей среды, планировки и внешнего вида города, экономического развития, качества водоснабжения и поддержания чистоты на улицах, энергоэффективности.

Горожан также просят указать столичные государственные службы, которые, по их мнению, нуждаются в срочном улучшении. Более того, в муниципалитете попросили  кишиневцев описать, каким они видят муниципий в 2030 году.

Результаты опроса будут серьезно проанализированы и систематизированы столичными властями так, чтобы все чаяния и пожелания коренных жителей главного города страны были максимально учтены и реализованы.

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Теги:
будущее, жители, опрос, Кишинев


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