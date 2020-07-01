Кишинев будущего: жителей приглашают высказать свое мнение

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Впервые за долгие годы с жителями столицы решили посоветоваться: каким они хотят видеть Кишинев в будущем, на развитие каких направлений в коммунальном хозяйстве необходимо обратить первоочередное внимание.
Представил опросник генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан, который обратился ко всем кишиневцам и жителям пригородов.
"Мы все хотим, чтобы наш город был красивым, чистым, с развитой инфраструктурой и благоустроенными зелеными зонами. В связи с этим просим граждан ответить на вопросы анкеты, рассказав о своем видении развития муниципалитета в ближайшие 10 лет", - сообщил Чебан в среду на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.
Горожан также просят указать столичные государственные службы, которые, по их мнению, нуждаются в срочном улучшении. Более того, в муниципалитете попросили кишиневцев описать, каким они видят муниципий в 2030 году.
Результаты опроса будут серьезно проанализированы и систематизированы столичными властями так, чтобы все чаяния и пожелания коренных жителей главного города страны были максимально учтены и реализованы.
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