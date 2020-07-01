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Медики в защитных костюмах.

Данные Минздрава: в Молдове подтвердили еще 285 случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1467)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30788232/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-podtverdili-esche-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 16 тысяч 898.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Еще 285 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. За минувшие 24 часа проведены 2 тысячи 246 тестов, при этом повторно - 733.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 13 медработников: троих врачей, семерых медсестер, троих сотрудников обслуживающего персонала клиник.

К вечеру среды от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще четыре человека.

Из общего числа заболевших 438 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число выздоровевших достигло 9 тысяч 594 человек, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 549.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1467)

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Теги:
Минздрав, анализы, подтверждение, случаи, коронавирус


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