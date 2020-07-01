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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев.

Сообщение посольства РФ: сколько людей проголосовало на участке в Кишиневе

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200701/30788811/soobschenie-posolstva-rf-skolko-lyudey-progolosovalo-na-uchastke-v-kishineve.html

В дипломатической миссии рассказали, в какой обстановке проходит голосование по внесению поправок в Основной закон России.

КИШИНЕВ, 1 июля – Sputnik. В консульском отделе Посольства России продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. На 14.00 свою волю изъявили 402 человека.

"Голосование проходит в штатном режиме с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - сообщили в дипломатической миссии.

Как писал Sputnik ранее, небольшая очередь образовалась еще до начала голосования. Между тем, люди соблюдают санэпидемические требования. Они в масках и в перчатках, соблюдают социальную дистанцию.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
© Photo : Miroslav Rotari.
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Для получения бюллетеня голосования гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

В Кишиневе голосование проходит в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)22-62-42.

В Тирасполе участок разместился на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353397124.

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Теги:
изменения в Конституцию, поправки в Конституцию, Конституция


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