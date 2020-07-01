Дело, в котором Плахотнюк фигурирует в качестве жертвы, будет пересмотрено

Высшая судебная палата выявила многочисленные упущения и противоречия, которые были в ходе судебного разбирательства.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Высшая судебная палата удовлетворила кассацию обвиняемых в деле о покушении на Владимира Плахотнюка, отменив постановление Апелляционной палаты. Оно будет пересмотрено той же кишиневской АП, но другой судейской коллегией.

В Высшей судебной палате указали, что сторона защиты обосновала кассационную жалобу следующими аргументами: судейская коллегия была сформирована с нарушением законодательства, некоторые процессы проходили при отсутствии защиты, сторона обвинения дала неверную правовую квалификацию действиям осужденных и т.д.

"Изучив аргументы защиты, уголовная коллегия пришла к выводу, что изложенная в кассации критика обоснована, поскольку суд апелляционной инстанции не дал ответов на все существенные вопросы", - гласит текст постановления.

В мотивационной части ВСП обратила внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые были допущены как судебной инстанцией первого уровня, так и второго. В частности, судебная коллегия указала на противоречивые заявления свидетелей стороны обвинения, которым суд не дал никакой оценки.

"Судебная инстанция второго уровня не дала оценку каждому отдельно взятому доказательству, а высказалась в целом о доказательной базе. Апелляционная палата неверно истолковала показания свидетелей, отбирая только удобные факты", - гласит текст документа.

Вместе с тем, согласно постановлению, стороне обвинения не удалось доказать, что осужденные в рамках этого уголовного дела входили в состав ОПГ.

"Апелляционная палата не указала, на основе каких критериев пришла к выводу, что осужденные являются членам организованной преступной группы. Материалы дела не доказывают, что между ними была постоянная связь, как и то, что существовала высокая степень организации. Не каждая группа людей, которая совместно совершила преступление, может считаться ОПГ", - гласит документ.

В итоге ВСП пришла к выводу, что постановление АП должно быть отменено и рассмотрено другой судейской коллегией:

"Допущенные ошибки не могут быть исправлены судом кассационной инстанции, поскольку он не может рассмотреть дело по существу и подменить Апелляционную палату, которая вынесла решение с нарушением уголовно-процессуального законодательства", - гласит текст постановления.

В 2017 году бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил во время брифинга, что правоохранительные органы Украины вместе с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой предотвратили убийство Владимира Плахотнюка. В рамках этого уголовного дела обвинения были предъявлены восьми подозреваемым — шести гражданам Молдовы и двоим гражданам Украины.

Впоследствии суд первой инстанции признал всех виновными в покушении на Плахотнюка. Однако Апелляционная палата пересмотрела его решение: наказания для троих подозреваемых было ужесточено — они получили сроки от 11 до 23 лет лишения свободы. Для остальных троих обвинение было переквалифицировано на незаконное пересечение границы и незаконное хранение оружия.

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